Ponzano Basket: la società trevigiana è stata inserita nel girone Nord dell'A2 femminile

PONZANO VENETO Il Settore Agonistico FIP ha ufficializzato i gironi per il campionato di Serie A2 2018/2019 che vedrà ai nastri di partenza anche il Ponzano Basket. Consolidata rispetto alle stagioni precedenti la divisione delle 32 squadre iscritte in due raggruppamenti da 16, Girone Nord e Girone Sud. Le biancoverdi di coach Maurizio Sottana sono state inserite nel girone Nord assieme ad altre 15 squadre tutte della fascia settentrionale del Paese. Ponzano se la vedrà con Edelweiss Albino, Basket Club Bolzano, Pallacanestro Femminile Bolzano, Basket Carugate, B.C. Castelnuovo Scrivia, Basket Costa x l'Unicef, Basket Team Crema, Giants Basket Marghera, Sanga Milano, Libertas Moncalieri, Lupe San Martino, Libertas Sporting Basket School Udine, Basket Femminile Varese '95, A.S. Vicenza e Alpo Basket Villafranca.

Saranno dunque ben quattro i derby che attendono le trevigiane nella nuova stagione che sarà tutta da scoprire: con l’arrivo di Ponzano, infatti, il Veneto sarà rappresentato da ben 5 formazioni in A2. Un ulteriore fascino per le sfide con Marghera, Villafranca, Lupe San Martino e Vicenza. «Ci aspetta un girone molto difficile, che gli operatori del settore hanno definito di un livello più alto rispetto agli ultimi anni, ma noi saremo pronti a essere protagonisti - dice il direttore sportivo del Ponzano Basket, Carlo Pizzolon – A breve annunceremo tutte le ragazze che formeranno il nostro roster, ma posso già anticipare che Ponzano non sarà una meteora, perchè vogliamo essere competitivi. Dando una prima occhiata veloce alle nostre avversarie sembra che l’Alpo sia la più attrezzata, anche se tutte le squadre sono ancora in fase di allestimento. Siamo appena all’inizio del mercato, quindi per avere un’idea più chiara dovremo aspettare qualche settimana. Testeremo il calibro di questo girone già nei primi tornei di precampionato in programma a settembre e che sono in via di definizione».