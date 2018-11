Ponzano Basket: a Moncalieri sfida tra neopromosse

Due neopromosse: da una parta Ponzano, reduce da 2 vittorie in cinque gare, dall'altra Moncalieri. La vera rivelazione di questo avvio di stagione: 4 vittorie, di cui l’ultima contro Udine. Sfida fra neopromosse sabato sera (ore 20.30) fra Moncalieri e Ponzano nella sesta giornata del campionato di A2 femminile. Le biancoverdi vogliono provare a fermare la corsa dell’outsider piemontese, per riscattare lo scivolone della scorsa settimana contro Marghera. Squadra al completo per coach Maurizio Sottana.

L’avversario

Dopo la storica promozione, ottenuta ribaltando il -21 dell’andata nella doppia sfida contro Muggia, la Akronos Moncalieri è stata protagonista di un incredibile avvio di stagione. 4 vittorie in 5 gare, con il solo passo falso a Costa Masnaga. Le piemontesi sono reduci da una tripletta con Albino, Marghera e addirittura Udine. Intatta l’ossatura della squadra che ha guadagnato la promozione con l’aggiunta di tre giocatrici: Stefanie Grigoleit, ala tedesca classe ’89 con all’attivo diverse presenze nella Nazionale maggiore, Arianna Landi, Campionessa d’Italia con Lucca nella stagione 2016/2017, e Ilenia Cordola, medaglia d’argento agli Europei 2016 con la Nazionale Italiana U20. La squadra ha un’età media tra le più basse del campionato (20.5 anni) e schiera diverse ragazze cresciute nella «cantera» di Moncalieri

Le dichiarazioni

Carlo Pizzolon (direttore sportivo): «Ci aspettavamo di portare a casa almeno un paio di vittorie in questo avvio e ci siamo riusciti, anche se c’è dispiacere per il ko contro Marghera. Andiamo a Moncalieri con il massimo impegno, consci che ci aspetta una partita davvero molto difficile. Dobbiamo ritrovare fiducia, la squadra e lo staff tecnico godono della nostra massima fiducia. Sarà una partita più difficile dell’anno scorso, ma siamo convinti che stiamo costruendo qualcosa di importante e speriamo di poter mettere un altro mattone».