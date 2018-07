Il Ponzano Basket rinuncia alla C Silver e richiede una wild card per la Serie D

PONZANO BASKET La società Ponzano Basket ha comunicato in queste ore di non aver presentato all’Ufficio Gare del Comitato Regionale Veneto la domanda di iscrizione al campionato di C Silver. Al tempo stesso il club biancoverde ha richiesto a Fip Veneto una wild card per poter partecipare al prossimo campionato di serie D qualora ci siano gli spazi per poter essere inseriti in uno dei due gironi. «È stata una scelta ponderata a lungo, ma al tempo stesso molto difficile da prendere – commenta il direttore generale biancoverde, Bruno Polon – Abbiamo valutato però tutti gli aspetti, partendo dalla nuova politica societaria che vuole puntare in maniera più attenta sia alla prima squadra femminile che soprattutto al settore giovanile. Inoltre, la mancanza di adeguati spazi di allenamento, avrebbe reso ulteriormente complicato e complesso poter gestire una

stagione per una categoria così importante».