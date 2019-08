Ponzano Basket torna in campo: al via i nuovi allenamenti

Primo giorno di lavoro per il nuovo Ponzano Basket che questa sera si è radunato al PalaCicogna per iniziare la seconda stagione in serie A2. Tante facce nuove nel roster di coach Filippo Campagnolo che verrà completato nei prossimi giorni con l’innesto di un paio di elementi.

Tutte presenti le nuove arrivate, su tutte ovviamente Benedetta «Beba» Bagnara, evidentemente emozionata per il suo ritorno sul parquet dopo la maternità: «È una grande emozione riprendere, non vedo l’ora di tornare a giocare. Le sensazioni sono molto positive, è un gruppo giovane che può solo migliorare. Il PalaCicogna mi piace molto e da parte mia c’è grande positività per questa occasione. A Ponzano c’è un progetto molto buono e la serietà della dirigenza: il tutto ben condito da un entusiasmo che penso farà bene a noi e a tutto l’ambiente. È il modo migliore per iniziare».

Soddisfatto anche coach Filippo Campagnolo, confermato dopo la meritata salvezza della scorsa stagione: «Il nostro obiettivo principale è arrivare preparati per l’esordio con Bolzano del 27 settembre: ho appena parlato con le ragazze e ho chiesto loro di contagiarsi di entusiasmo. Siamo una squadra nuova, con tante giocatrici nuove e nei prossimi giorni ci conosceremo al meglio e dovremo fare squadra. Beba? Viene da un anno di inattività e le ho consigliato di iniziare piano. È una giocatrice di livello assoluto e sarà il nostro punto di riferimento assieme al capitano Giulia Brotto. Sarà un’A2 ancora più dura e lo capiremo fin dalle prime amichevoli». Le biancoverdi si alleneranno al PalaCicogna per tutta la settimana e disputeranno 3 amichevoli nelle seguenti date:

Martedì 27 agosto: Ponzano Basket – Oregon University

Sabato 7 Settembre: Ponzano Basket – Libertas Pall. Udine

Sabato 14 settembre: A Domegge di Cadore: Ponzano Basket – Junior Basket Mestre

Questo il roster della squadra

3 Emma Coffau

4 Giada Colombo

8 Giulia Zecchin

10 Giorgia Rimi

11 Giorgia Castellani

13 Benedetta Bagnara

15 Matilde Stangherlin

18 Elena Ceolotto

30 Giulia Brotto

All. Filippo Campagnolo

Vice: Andrea Lapenna

Ass. Giacomo Danieli