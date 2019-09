Il Ponzano basket entra nel progetto Reyer

Pochi giorni dopo l’ingresso della Pallacanestro Noventa, si allarga ulteriormente il Progetto Reyer. Il grande progetto di collaborazione dell’Umana Reyer con le società, del territorio metropolitano e non solo, arriva a 37 società con l’ingresso della società trevigiana Ponzano Basket. Fondata una trentina di anni fa la società di Ponzano ha intrapreso negli ultimi anni una crescita che ha portato la prima squadra femminile a raggiungere la Serie A2. In parallelo alla prima squadra, anche il settore giovanile del Ponzano Basket fa registrare un notevole slancio. Attualmente conta su circa 180-200 tra ragazze e ragazzi, dal minibasket (su cui si sta lavorando per organizzare una sezione interamente femminile) alle due formazioni Under 18, maschile e femminile, passando per l’Under 14 e l’Under 16 femminile.

«L’ingresso nel Progetto Reyer -commenta Carlo Pizzolon, direttore sportivo del Ponzano Basket- rappresenta per noi un’opportunità di lavorare con una delle società più importanti a livello nazionale. L’Umana Reyer è per noi un punto di riferimento, sia per l’organizzazione che per la storia. Ci è poi piaciuto da subito il progetto di collaborazione tecnica. C’è un canale di rapporti, che si stanno consolidando e che permettono di rafforzare il progetto Ponzano Basket».

La collaborazione tra Ponzano e Umana Reyer è già iniziata lo scorso anno, portando, col doppio tesseramento, Alex Ciabattoni e Giulia Zecchin in forza alla prima squadra trevigiana. Si rafforza ora con il prestito di alcune ragazze molto promettenti dell’Under 18 orogranata, come Francesca Leonardi, campionessa d’Europa U18, Matilde Stangherlin e la promettente Clara Rosini, che verranno valorizzate nel campionato di A2 . Due ragazze Under 20, Angelica Castellani (da Ancona, Serie B) e Giorgia Rimi (da Ragusa, Serie A1) arriveranno invece da Ponzano all’Umana Reyer.

«La collaborazione con Ponzano -spiega Paolo Roberto De Zotti, dirigente dell’Umana Reyer femminile- è iniziata in maniera informale la passata stagione con la conoscenza reciproca tra i dirigenti delle due società e il prestito da parte dell’Umana Reyer di un’atleta importante come Alex Ciabattoni. E’ un’opportunità di crescita reciproca e siamo felici che Ponzano abbia aderito con entusiasmo al Progetto Reyer. Inoltre, in questa stagione tre giovani ragazze del settore giovanile orogranata giocheranno in prestito a Ponzano e siamo convinti che questa collaborazione potrà dare ottimi frutti anche in prospettiva di crescita e valorizzazione delle stesse giocatrici».