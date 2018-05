Finale per la promozione in A2, Ponzano vince il primo atto con Rivana

PONZANO VENETO È un tiro libero di Giulia Brotto a regalare alla Polyglass Ponzano la vittoria per 53-52 nel primo round della finale per la promozione in A2. Un successo in rimonta per le biancoverdi di coach Sottana, incappate in una serata poco fortunata di fronte a una Rivana da applausi. Ponzano però ha dimostrato il carattere per non mollare e riuscire a portare a casa un successo che servirà molto per il morale e lavorare al meglio durante la settimana che porta al match cruciale di domenica quando a Riva del Garda si deciderà chi fra queste due formazioni potrà festeggiare la promozione in A2.

La gara ha regalato tante emozioni, ma anche molti errori: situazioni tipiche per una finale dove ci si gioca una stagione intera e in cui la tensione si taglia a fette. Dopo l’iniziale 12-7, infatti, Ponzano si blocca mentre Rivana esce alla distanza giocando una partita praticamente perfetta con molta lucidità nelle scelte offensive e grande agonismo in quelle difensive: le trentine volano addirittura sul 20-27, con le padroni di casa che riescono a limitare i danni all’intervallo 27-31, nonostante una coppia arbitrale decisamente non adatta per una finale di questo tipo e dannosa per entrambe le squadre (assurdi i due tecnici sanzionati ai due allenatori).

Nella ripresa le ospiti provano nuovamente a scappare, 30-37, ma falliscono il colpo del ko: Diodati suona la carica per le sue compagne e alla penultima sirena è 41-41. Gli ultimi dieci minuti è la tensione a farla da protagonista: la gara s’incanala sui binari dell’equilibrio e da lì non si schioda più: Ponzano però ha il merito di crederci fino alla fine e trovare il libero della vittoria. Fra una settimana a Riva del Garda servirà però un’impresa.

POLYGLASS PONZANO – IIRITI CESTISTICA RIVANA 53-52

(17-16; 27-31; 41-41)

PONZANO Ciferni 2, Diodati 9, Milicevic 4, Pasa 8, Zamuner ne, Schiavon 8, Gobbo 3, Pizzolato 6, Callegari 2, Dal Mas, Zanatta ne, Brotto 11.All. Sottana.

RIVANA: Bertoldi, Marchi 5, Piermattei 9, Vicentini, Albanese 8, Coser 6, Piva 10, Bonvecchio 6, Reversi 5, Chemolli, Ermito, Fadanelli 3. All. Matassoni

Arbitri: Naftali e Dall’Accio di Torino

Note: Tiri da tre: Ponzano 3 (Diodati 2), Rivana 0 ; Tiri liberi: Ponzano 12/17, Rivana 16/18