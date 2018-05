Basket femminile: Roncade sbanca Ponzano

RONCADE Servirà la "bella" per decidere chi fra Ponzano e Roncade potrà accedere alla finale playoff del campionato di C Silver. Dopo il colpaccio di mercoledì fuori casa, i biancoverdi non riescono a ripetere la stessa prestazione e subiscono la reazione veemente di Roncade che riesce a impattare la serie conquistando una vittoria assolutamente meritata.

Gara sempre condotta dalla formazione ospite, partita forte nei primi dieci minuti, e addirittura letale nel secondo quarto di gioco: il 25-41 all’intervallo non lascia infatti troppi margini a una Ponzano in evidente difficoltà. I padroni di casa provano a reagire nella ripresa, ma Roncade conferma il valore dimostrato nel corso del campionato senza dare troppo margine alla rimonta biancoverde e nell'ultimo quarto dilaga.