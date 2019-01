Ponzano Basket: inizia il girone di ritorno sfidando Milano

Esordio casalingo per coach Filippo Campagnolo sulla panchina del Ponzano Basket che domani sera (palla a due ore 20) sfida il SANGA Basket Milano per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile.

Ponzano riparte dagli 8 punti in classifica e vuole cercare di acciuffare proprio la compagine milanese a quota 10, in una gara fondamentale per la corsa alla salvezza delle biancoverdi. Squadra al completo con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca dall’8 dicembre nella sfida contro Carugate. Attenzione però alla voglia di “vendetta” delle milanesi che all’andata furono sorprese da Ponzano che conquistò a Milano la prima storica vittoria in serie A.

L’avversario

Estate di ricostruzione per il gruppo Sanga. Coach Franz Pinotti punta sul vivaio e sulla conferma di nomi noti in casa milanese come Giulia Trianti, Valentina Giulietti, Susanna Toffali, Stefania Guarnieri. Attenzione tra le lunghe a Cecilia Zagni, reduce da una promozione in maglia Geas. Sanga ha cambiato due giocatrici nelle ultime settimane salutando Gabriela Kostova e Giulia Gombac, colpi del mercato estivo, inserendo invece la fortissima Maria Estela Royo Torres e Francesca Putti. Gli arbitri dell'incontro saranno: Andretta Andrea e Gallo Stefano. Coach Filippo Campagnolo commenta con queste parole la partita: «Abbiamo svolto una buona settimana di lavoro e sono soddisfatto della risposta che mi hanno dato le ragazze. Ci stiamo imparando a conoscere e speriamo davvero di riuscire a trasformare quanto di positivo fatto in allenamento in qualcosa di utile per la vittoria di domani sera. Affrontiamo Sanga, una squadra che si è rinforzata dopo l’arrivo di Torres e che gioca un’ottima pallacanestro, alternando molte difese e mettendo tanta velocità nell’esecuzione dei giochi. Ho chiesto alle ragazze di metterci il cuore perché servirà anche quello per conquistare questi due punti importanti per il nostro obiettivo. Una richiesta che allargo anche al pubblico di Ponzano: venite a sostenerci domani sera, tutti insieme possiamo conquistare questo successo e abbiamo bisogno del vostro sostegno». Diretta video sulla pagina Facebook del Ponzano Basket.