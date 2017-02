La storica corsa "Popolarissima" diventa internazionale per la sua 102° edizione

TREVISO È arrivata venerdì alla sede dell'Unione Ciclistica Trevigiani una importante e bella notizia: la Popolarissima 2017 sarà internazionale. La storica corsa ciclistica organizzata a Treviso, per il suo 102° anno, festeggia il salto di categoria dopo una lunga storia come classica nazionale riservata agli Under 23/Elite. La gara per velocisti in programma il 19 marzo, il giorno dopo la Milano-Sanremo dei professionisti, passa così da classe 1.12 a 1.2 ME e potrà avere al via oltre a squadre dilettantistiche e continental, anche due team professional.

«Siamo davvero felici e orgogliosi per questo riconoscimento, che valorizza la nostra storia e città. Questo premio comporterà uno sforzo organizzativo ed economico ulteriore, ma l'intero direttivo dell'UC Trevigiani è pronto ed entusiasta di accettare questa sfida internazionale. Per il movimento veneto e per la città di Treviso è un avvenimento storico, ospiteremo atleti e team provenienti da tutto il mondo, non vediamo l'ora. Il 19 marzo avremo un motivo in più per festeggiare, vi aspettiamo numerosi» ha commentato il presidente dell'UC Trevigiani Ettore Renato Barzi.