Treviso calcio punito dal Portomansuè: in trasferta i trevigiani perdono per 2-0

TREVISO Poteva essere la partita della svolta definitiva e invece il Treviso Calcio si è visto costretto a fermare la sua galoppata verso le zone alte della classifica dopo la brutta sconfitta in trasferta sul campo del Portomansuè.

Sogni e ambizioni trevigiani si sono spente già al ventesimo minuto del primo tempo per colpa di un gol dell'ex Sakajeva che ha portato in vantaggio i padroni di casa. La risposta trevigiana non è riuscita a portare gli effetti sperati sul risultato e così, a tredici minuti dal fischio finale, il Portomansuè ha trovato anche il gol del raddoppio con Catel. Un match in cui la squadra ospite ha subito per troppo tempo la forza tecnica e fisica degli avversari, sempre più lanciati in campionato. Resta l'amaro in bocca per una grande occasione sprecata. L'importante è continuare a lavorare sodo nella speranza di poter ritornare alla vittoria già dalla prossima giornata.