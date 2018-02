Silca Ultralite: lo junior Filippo Pradella conquista il Duathlon dei Tempesta a Noale

VITTORIO VENETO Trasferta di vittorie e podi per Silca Ultralite Vittorio Veneto. Teatro di una domenica di successi il terzo Duathlon dei Tempesta di Noale, nel veneziano. I draghetti vittoriesi si sono fatti ben valere. Nella gara assoluta, splendida vittoria per il campione europeo e bronzo mondiale di triathlon cross, Filippo Pradella che nella frazione in mountain bike ha fatto un capolavoro, riuscendo ad esaltarsi al meglio in un percorso reso ancora più tecnico e insidioso dal fango. Lo junior si è lasciato alle spalle, l’ex ciclista professionista e specialista del triathlon lunghe distanze, Massimo Cigana, atleta mestrino in forza alla società trevigiana Eroi del Piave e Marco Panzavolta del Padovanuoto Triathlon. Al quarto posto, il compagno di squadra Silca, anche lui junior, Andrea Mason.

Sale sul podio anche la Youth B Viola Pagotto, che nella gara assoluta viene anticipata sul traguardo solo dalla padovana Francesca Ravazzolo e da Marianna Angelica Gilioli. Quarto posto per Valentina Biz, Youth B come pure Alice Pin, nona. Tra i cuccioli è ancora nelle posizioni di testa la grintosissima Giulia Zoppas, seconda, con Maria Lazzari nella top ten (nona). Quarto invece Valentino Kopcha, con Achille Dal Mas sedicesimo. Quinta Lucilla Longo tra le esordienti, terzo il pari categoria Giovanni Sant. Tra i ragazzi, seconda Agnese Passone, terza Giulia Secchi, quarto Simone Zoppas. Tra gli Youth A, secondo Fabio Biz, al femminile prima Matilde Dal Mas, seconda Sofia Tonon e quarta Eleonora Biz.

“In una mattinata resa decisamente complicata dalla pioggia e dal fango, i nostri atleti hanno dato prova di grande carattere – commenta Aldo Zanetti – non solo per i risultati ottenuti, di certo favorevoli, ma soprattutto per l’atteggiamento nell’affrontare la gara e gli ostacoli e gli imprevisti che si sono trovati davanti. Per i più grandi, il prossimo appuntamento importante sarà rappresentato dai campionati italiani assoluti di duathlon sprint che organizzeremo proprio noi a Caorle, sabato 24 e domenica 25 febbraio”.