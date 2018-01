Serie A: per la 16^ giornata la Came Dosson ospita al PalaDosson il Pescara

CASIER Inizia con il botto il 2018 per la volata del girone di ritorno della Came Dosson C5 nel Campionato Italiano Futsal di Serie A. I bianco-blu affronteranno tra le mura amiche del PalaDosson il Pescara C5 avversario navigato della massima Serie: vice campioni d’Italia nella stagione 16/17 nonchè vincitore delle ultime due edizioni della Coppa Italia di Serie A Futsal.

Gli abruzzesi arrivano a questo appuntamento con la fiducia ritrovata nel mese di dicembre grazie al positivo pareggio contro la corazzata Lollo Caffè Napoli per 2-2 e ai convincenti successi contro Cisternino ed Eboli. Ercolessi e compagni non vorranno di certo mancare all’appuntamento con il successo per non far aumentare il gap di 4 punti che già li divide dal plotone delle migliori 5 del campionato. Mr. Patriarca dovrà solo fare a meno di Mati Rosa squalificato mentre il resto della franchigia abruzzese sarà al completo ed in un ottimo stato di forma.

Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha cerca di gestire gli entusiasmi scatenati dai successi del 2017 ed in particolare vorrebbe restituire al mittente una delle poche sconfitte subite nel girone d’andata. L’anno passato si è concluso con le importanti vittorie contro Milano e Rieti ma ricominciare bene in casa sarebbe determinante per indirizzare al meglio la volata del finale di stagione. Purtroppo Mr. Rocha non potrà contare su uno dei sui pezzi più pregiati in quanto Rangel dovrà scontare una giornate di squalifica inflitta dalla disciplinare per l’accumulo di ammonizioni. Da verificare anche il rientro di Crescenzo non ancora al top dopo lo stop muscolare rimediato sul finire del 2017. Ci sono quindi tutti gli ingredienti giusti per i ragazzi per andare a caccia di ulteriori conferme e punti salvezza in Serie A. L’appuntamento per i tifosi è dunque fissato per sabato 6 gennaio alle ore 18.30 presso il PalaDosson.

Came Dosson : Massafra, Belsito, Di Guida, Crescenzo, Bellomo, Vieira, Sviercoski, Alemao, Morassi, Murilo, Grippi, Rosso. Allenatore: Rocha.

ARBITRI: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia), Simone Micciulla (Roma 2) CRONO: Walter Suelotto (Bassano del Grappa)

ATTENTI A QUEI DUE DEL PESCARA - Per la rubrica "Attenti a quei due" che anticipa la sfida interna della Came contro il Pescara, ci occuperemo di due assoluti protagonisti della rosa a disposizione di mister Patriarca, Cuzzolino e Salas. Leandro Esteban Cuzzolino, nato a Buenos Aires il 21 maggio 1987 e campione del mondo in carica con la nazionale argentina di calcio a 5, è una bandiera indiscussa della città abruzzese, nella quale, in seguito al recente matrimonio proprio con una ragazza di Pescara, ha ulteriormente consolidato le proprie radici. Con 17 reti fin qui realizzate, una in più del nostro Japa, è momentaneamente secondo nella classifica marcatori: queste reti, merito di una capacità balistica fuori dal comune, durante questa stagione hanno permesso alla squadra di mister Patriarca di portare a casa punti preziosi per la classifica, facendo pesare meno carenze di altri compagni di squadra dovute a infortuni o di ordine tecnico.

Javier Adolfo Salas, soprannominato "El Cholito" in omaggio al fratello Juan noto come "El Cholo", nei primi anni della sua carriera ricopriva il ruolo di centrale ma in seguito è stato utilizzato prevalentemente come laterale, ruolo nel quale si è consacrato. A Pescara dal dicembre 2014 dopo le esperienze al Venezia e alla Lazio, sembra essere esploso definitivamente nella corrente stagione grazie anche all'arrivo sulla panchina del Pescara di mister Patriarca, a cui va il merito di averlo responsabilizzato. Formidabile nell'uno contro uno, diventa letale nelle percussioni palla al piede e negli inserimenti senza palla a sfruttare gli scarichi dei compagni, situazioni che più di una volta nelle ultime gare hanno permesso al Pescara di girare la gara a suo favore.