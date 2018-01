Inizia il girone di ritorno per il Mogliano Rugby: al Quaggia arrivano le Fiamme Oro

MOGLIANO VENETO Prima partita del 2018 e prima gara del girone di ritorno di un Campionato di Eccellenza avarissimo di soddisfazioni per i colori biancoblu. La voglia di invertire la tendenza è grandissima, ma non sarà facile contro una squadra come le Fiamme Oro Rugby, bene attrezzata, composta da giocatori di qualità e che punta decisamente ad arrivare ai playoff. Il “Quaggia” sta attendendo di assistere ad una vittoria dei propri beniamini da molto tempo e domenica i ragazzi di Dalla Nora ce la metteranno tutta per far divertire e dare finalmente una gioia ai propri sostenitori. Queste le parole del tecnico biancoblù alla vigilia della partita: “Le Fiamme Oro sono una squadra di assoluto valore, arricchita di tre forti stranieri oltre a possedere un organico che può lavorare full time ed uno staff molto competitivo. Sarà quindi una partita durissima ma siamo pronti. Non abbiamo nulla da perdere e chi giocherà avrà modo di esprimersi al massimo senza tante pressioni. Ci piacerebbe rivedere lo stesso atteggiamento tenuto dai ragazzi contro il Calvisano”.

Questa la probabile formazione che scenderà in campo domenica 7 gennaio per affrontare le Fiamme Oro Rugby allo Stadio “Maurizio Quaggia” di Mogliano Veneto, fischio d’inizio previsto per le ore 14 (diretta streaming su www.therugbychannel.it): Facchini; Masato, Zanon, Zanatta, D’Anna; Giabardo A., Endrizzi (Cap.); Baldino, Carraretto, Corazzi (v.Cap.); Flammini, Bocchi; Stefani, Nicotera, Vento. A disp.: Lavorgna, Ceccato, Bigoni, Maso, Finotto, Fabi, Da Re, Gallimberti. Arbitrerà il Sig. Andrea Piardi (Brescia), con la collaborazione dei giudici di linea Elia Rizzo (Ferrara) e Matteo Giacomini Zaniol (Treviso). Quarto uomo Giuliano Bellinato di Treviso.