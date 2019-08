Il 21° Prealpi Master Show si sposta al 21-22 dicembre

Il Motoring Club annuncia che la 21^ edizione del Prealpi Master Show, quest’anno valida come seconda prova del Raceday Rally Terra 2019-2020, non si terrà come da calendario nel weekend del 14-15 dicembre. Il comitato organizzatore ha chiesto e ottenuto da Aci Sport di poter svolgere la manifestazionenel weekend successivo, quello del 21-22 dicembre.



«Vogliamo agevolare il Monza Rally Show, che ha chiesto di spostare la propria gara nel weekend in cui si sarebbe dovuto correre anche il Prealpi Master Show»: spiega Alex De Grandi, presidente del Motoring Club. Il programma verrà pubblicato verso la fine del mese di settembre nel sito ufficiale della gara, www.prealpimastershow.net, mentre la presentazione ufficialedella manifestazione si terrà nella serata di venerdì 15 novembre 2019 nell’auditorium “Jean Antiga” di Miane.