Confermata la data per il 22° Prealpi Master Show: il rally sarà il 12 e 13 dicembre

«Il Motoring Club tiene a rimarcare come la 22^ edizione del Prealpi Master Show sia tuttora in programma per il 12 e 13 dicembre 2020: continuerà ad avere la sua base a Sernaglia della Battaglia e sarà valido per il Raceday Rally Terra - dichiarano gli organizzatori - La sottolineatura si rende necessaria per dare risposta alle molte richieste in questo senso arrivate da sportivi e addetti ai lavori che privatamente hanno domandato rassicurazioni sulla data in cui la gara si sarebbe svolta». Una serie di telefonate e messaggi che dimostrano una volta di più quanto negli scorsi 21 anni il Prealpi Master Show sia entrato nei cuori degli appassionati, non solo triveneti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da mesi il direttivo del Motoring Club è infatti al lavoro per garantire la disputa della competizione nella data fissata ormai l’anno scorso e per questo ha ipotizzato diversi scenari. La formula definitiva sarà comunicata più avanti, quando le condizioni saranno per tutti meno incerte in quanto il lavoro dell’organizzazione non può prescindere dall’emergenza pandemica tutt’ora in corso. Al di là di questo aspetto, tutte le energie del Motoring Club sono rivolte a consentire alla gara di essere corsa nel weekend del 12 e 13 dicembre prossimo.