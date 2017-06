Nuoto: ottimi risultati degli atleti "Stilelibero" ai trofei di Riccione e Verona

PREGANZIOL Fine settimana impegnativo ma di grandi soddisfazioni quello che si è appena concluso, con le squadre di Stilelibero Preganzi​o​l impegnate a gareggiare su più fronti. La squadra assoluta ha partecipato al Trofeo Nicoletti a Riccione ​e ​porta a casa un oro di Martina Franconetti nei 50 stile libero e un tempo di qualificazione per i campionati italiani di Roma da parte di Agata Ambler.

Altre ottime prestazioni sono arrivate da Martina Marin e Chiara Gattagrisa le quali approdano alle finali nelle loro gare e contribuiscono assieme a Franconetti ed Ambler a portare la Stilelibero sul gradino più alto del podio nella staffetta 4x50 sl assoluti. Marco Gattagrisa si mette alla prova nei 400 mx 200 sl e 1500 sl senza sosta incarnando lo spirito della manifestazione. Partecipano alla trasferta anche Emma Zecchinato, Giorgia Mel, Anna Boem, Serafin Nicola, Gianmarco Tonetto, Simone Porcari e Alvise Franceschini.

Altri atleti della squadra Stilelibero sono stati impegnati nel Trofeo Alberto Castagnetti a Verona in ricordo dell'ex allenatore di Federica Pellegrini, mancato nel 2009. Gli atleti dopo aver conquistato quasi 40 finali scendono in acqua per migliorare il risultato dell'anno precedente che ha visto la squadra quarta nella classifica generale. Arriva subito e il bronzo di Simone Vian e l'oro di Francesco Visentini nei 50 sl rispettivamente categoria esordienti B e Ragazzi r14. Seguono podi e ottime prestazioni tra le quali:

- Solmi Nicoló argento nei 50 ra

- Francesco Visentini oro nei 50 e 100 ra ed argento nei 100 sl

- Greta Pavan argento nei 50 e 100 do

- Sofia Ambler oro nei 100 sl

- Anita Bottazzo argento nei 100 fr

Tra le buone prestazioni segnaliamo inoltre che Sofia Ambler e Anita Bottazzo, che prendono il tempo per i campionati italiani di Roma nei 100 sl. Grande soddisfazione per la Stilelibero che si classifica seconda, migliorando di due posizioni il risultato dello scorso anno e aggiudicandosi il podio.