Exploit del Preganziol Volley: da novembre vinte 9 partite su 10

Dopo le prime tre di campionato, alla sezione pallavolo della Polisportiva se l’erano vista brutta. Tre sconfitte e testa bassa. Poi la svolta: nelle successive dieci gare, le rossoblu hanno vinto nove volte arrivando addirittura a chiudere il girone d’andata in zona play off promozione a quota 27 punti. Ma com’è possibile perdere tre volte e poi vincerle praticamente tutte? A spiegarcelo è coach Lidia Compagno: «Quando si inizia ad andare bene si installa un trend. Così è andata a noi e, sinceramente, è stata una bella sorpresa considerando il brutto inizio. I mezzi c’erano ma perdendo in campo ne perdi in sicurezza; al contrario, se vinci, sembra automatico continuare a farlo».

L’obiettivo della serie C di Preganziol non è il vertice del campionato bensì un campionato da mezza classifica: «Abbiamo espugnato il campo del Montorio che era ed è l’attuale prima in classifica, e il 3-1 ottenuto ci ha dato una grande carica. È stata la classica vittoria che può cambiare le sorti di una stagione». A questo punto l’appetito vien mangiando. Senza la pressione di chi è obbligato a portare a casa il risultato, le ragazze di Preganziol sono intenzionate a mantenere la terza piazza: «Vedremo cosa sapremo fare nelle prossime tre sfide, ovvero le prime tre del girone di ritorno, che sono esattamente le tre partite che abbiamo perso ad inizio stagione». Il bivio sta tutto nel prossimo mese: se le cose andranno bene, Preganziol svolterà verso un campionato, definitivamente, d’alta classifica.

