Stagione da record per l'atletica trevigiana: ben 150 i premiati alla festa provinciale

L’atletica trevigiana corre, eccome se corre. Lo dicono i numeri: oltre 4800 atleti e 46 società per la provincia con più tesserati del Veneto. E lo racconta l’entusiasmo che oggi, domenica 15 dicembre, all’Auditorium della Banca Prealpi a Tarzo, ha accompagnato la tradizionale festa provinciale di fine anno. “Il movimento è compatto, bisogna proseguire sulla strada delle alleanze e collaborazioni che società come Trevisatletica e il Team Treviso stanno percorrendo con successo – ha commentato il presidente del Comitato provinciale della Fidal, Oddone Tubia - Quest’anno abbiamo organizzato cinque raduni provinciali che hanno coinvolto quasi 400 giovani. Siamo avviati a chiudere il quadriennio olimpico con nove nuove piste, un risultato impensabile sino a poche stagioni fa. Segno che l’atletica rappresenta una realtà credibile, sulla quale vale la pena di investire. Non è tutto facile, ma mi attribuisco il merito della perseveranza: a Roncade, dove adesso c’è un impianto gioiello, abbiamo dovuto lavorare per sette anni e con due diverse amministrazione comunali per arrivare al traguardo”.

Sabato tra i premiati, con una menzione speciale, c’era anche il presidente di Trevisatletica, Rolando Zuccon, che lo scorso settembre in campo a San Lazzaro, con un provvidenziale intervento, ha salvato la vita ad un giovane atleta vittima di un arresto cardiaco. “Il nostro Comitato provinciale - ha aggiunto Tubia - si è dato un nuovo obiettivo: monitorare la disponibilità di defibrillatori nei campi e nelle palestre in cui si svolge l’attività delle nostre società. Vogliamo che i nostri giovani possano fare atletica in sicurezza”. In un Auditorium stracolmo hanno fatto passerella circa 150 atleti al limite dei 17 anni, i protagonisti di una stagione ancora una volta da incorniciare. Applausi doppi per il mezzofondista opitergino Nicolò Bedini, incoronato Atleta dell’anno grazie ai due titoli italiani di categoria vinti tra cross e pista. Con lui, il suo allenatore, Giorgio Bolzan, proclamato Tecnico dell’anno.

Premi speciali anche per il presidente dell’Atletica Montebelluna, Augusto Pellizzari (Dirigente dell’anno), per i giudici di gara Giuseppe Bosco e Antimo D’Aponte, per la sindaca di Roncade Pieranna Zottarelli (rappresentata dall’assessore allo Sport Loredana Crosato), per l’organizzatore Piero Martin, che nel 2020 festeggerà, insieme alla Nuova Atletica Tre Comuni, il 25° anniversario della corsa di Oderzo del 1° maggio. L’ostacolista Elena Marini e il mezzofondista Riccardo Tamassia sono stati premiati per aver indossato la maglia azzurra (assente giustificato il giavellottista Mauro Fraresso). Ricordati anche i titoli italiani vinti, oltre che dal già citato Bedini, da Sofia Tonon, Giovanni Lazzaro e Loris Tonella.

Riconoscimento alla carriera per Zeno Zorzi, anima dell’Atletica Villorba, e premio Fair Play a Vittorio Atletica, che la scorsa estate, in un raduno al Piancavallo, ha stretto un simpatico rapporto d’amicizia con l’associazione Rosa Blu, di San Stino di Livenza, da 35 anni impegnata nell’assistenza a ragazzi disabili. Trevisatletica si è confermata ai vertici del campionato provinciale di società, rassegna che ha accompagnato l’intera stagione agonistica. Argento per l’Atletica San Lucia e bronzo per l’Atletica Pederobba. Tra i tanti ospiti sfilati sul palco di Tarzo anche Andrea Pistolesi, marito di Magalì Vettorazzo. Il riconoscimento intitolato alla memoria della moglie, grande pioniera dell’atletica azzurra, è andato ad Adele Toniutto, che, insieme a Livio Cadamuro, si è anche aggiudicata il premio “Adriano Didonè”.

I premiati. Atleta dell’anno: Nicolò Bedini (Atl. San Biagio). Tecnico dell’anno: Giorgio Bolzan. Dirigente dell’anno: Augusto Pellizzari. Giudici di gara dell’anno: Giuseppe Bosco, Antimo D’Aponte. Premio alla carriera: Zeno Zorzi. Amministratori pubblici: Pieranna Zottarelli. Menzioni speciali: Rolando Zuccon, Piero Martin. Premio fair-play: Vittorio Atletica. Maglie azzurre: Mauro Fraresso (Fiamme Gialle), Riccardo Tamassia (Trevisatletica), Elena Marini (Team Treviso). Campioni italiani: Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto), Loris Tonella (Nuova Atl. Roncade), Sofia Tonon (Silca Ultralite), Nicolò Bedini (Atl. San Biagio), Mauro Fraresso (Fiamme Gialle). Premio “Adriano Didonè: Adele Toniutto (Team Treviso), Livio Cadamuro (Atl. San Biagio). Premio “Magalì Vettorazzo”: Adele Toniutto (Team Treviso)

Allievi: Andrea Antiga, Giacomo De Osti, Filippo Peruch, Davide Pierobon, Marco Uliana (Vittorio Atletica); Nicolò Bedini, Colin Bonato, Loris Cadamuro, Angelo Pittinicchio, Gabriele Pozzobon, Fabio Sbicego (Atl. San Biagio); Roberto Conte, Lorenzo De Bortoli, Davide Groppo, Samuele Menegazzo, Fabio Piovesan, Leonardo Signor (Atl. Pederobba); Luca Bettini, Behailu Roveri (Atl. Mogliano); Nicola Delton (Atl. Ponzano Elanders); Riccardo Ganz, Nicholas Longo, Davide Zamprogno (Team Treviso).

Allieve: Alice Biz, Francesca Pivesso, Martina Rebellato, Sofia Ros (Vittorio Atletica); Angelica Buso (Atl. Valdobbiadene); Elena Campion (Atl. San Biagio); Vittoria Cazzolato, Giulia Coghetto, Giulia Dani, Livia Ettari Cohn, Harley Ogbekene, Anna Secco (Trevisatletica); Marta Durante, Alice Moret (Atl. Ponzano Elanders); Elena Parolin, Alessia Pivato, Tam Nhi Tran (Team Treviso); Margherita Randazzo (Atl. Villorba).

Cadetti: Francesco Baseggio, Filippo Bisetto, Mirko Bottega, Riccardo Di Giovanna, Pietro Mauriello, Leonardo Mietto, Giovanni Zuccon (Trevisatletica); Manuel Bresolin, Simone Galli, Andrea Krohn, Tommaso Orlando (Atl. Pederobba); Martino Bressan, Nicola Roma (Vittorio Atletica); Enrico Busato (Nuova Atl. Roncade); Francesco Barbari, Damiano Busatto, Ilario Camerotto, Christian Panatta, Vittorio Pol, Marco Tessarollo (Atl. Santa Lucia); Luca Cinel (Atl. Montebelluna); Francesco De Benetti, Edoardo Doro, Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto Mastella); Sofyan Goudadi (Atl. Valdobbiadene); Samuele Murador (Atl. San Biagio); Alessandro Vanzella (Atl. Stiore).

Cadette: Carlotta Barbisan, Francesca Baseggio, Emma Carniato, Matilde Spessotto, Gloria Thomas, Arianna Vidotto, Agnese Zanatta (Atl. Ponzano Elanders); Benedetta Dalla Mora, Greta Masutti, Giulia Pavan, Aurora Pongiluppi, Ginevra Vedova (Trevisatletica); Jamila Bet (Atl. Valdobbiadene); Matilde Dal Mas (Silca Ultralite), Anna Giacomin (Nuova Atl. Roncade); Giulia H. Broggin (Atl. Montebelluna); Elena Longo (Stiore); Francesca Mariotto (Atl. Santa Lucia); Mariana Menegon (Atl. Pederobba); Agnese Passone, Sofia Tonon (Silca Ultralite); Gaia Perinello (G.A. Vedelago); Francesca Piccolo (Atl. Valdobbiadene); Martina Vallero (Atl. San Biagio).

Ragazzi: Marco Altinier (Running Team Conegliano); Michele De Noni (Silca Conegliano); Massimiliano Gajo, Matteo Martini, Federico Mattucci, Francesco Piovesan (Atl. Ponzano Elanders); Fabio Gardenal, Alessio Roman, Giacomo Ruffoni (Nuova Atl. Tre Comuni); Alex Mazzero, Matteo Palù, Mathis Santin, Giovanni Sciancalepore (Atl. Santa Lucia); Luca Onosa (Atl. San Biagio); Giacomo Rottin (Atl. Villorba); Daniele Rui (Atl-Etica San Vendemiano);

Ragazze: Rebecca Agbortabi, Beatrice Buso, Gioia Genovese (Trevisatletica); Harriet Amposa Agyekum, Emma Bottega, Gaia Camerotto, Lorenza De Noni, Elisa Zandonella (Silca Conegliano); Asia Canetti, Sabrina Ibrahimi, Carmen Tittoto (Pederobba); Ludovica De Luca, Carolina Dufour, Elena Lot, Veronica Zanardo (Atl. Santa Lucia); Anna Michelin (Atl. Ponzano Elanders).

Esordienti maschili: Alessio Buranello, Davide Onosa, Riccardo Varacalli (S. Biagio), Leroy Ogbekene, Carlo Tonon, Davide Pompei (Trevisatletica); Marco Bortoletto (Atl. Montebelluna);

Esordienti femminili: Beatrice Maria Nieto (Atl. Montebelluna); Elena Carraro (Stiore); Elisa Dametto (Atl. Quinto Mastella);

Società promozionali: Trevisatletica, Atl. Santa Lucia, Atl. Pederobba, Vittorio Atletica, Atl. Montebelluna, Atl. Ponzano Elanders, Atl-Etica San Vendemiano, Atl. San Biagio, Atl. Silca Conegliano, G.A. Vedelago.

