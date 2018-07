Volpago dà vita al Premio Munari: un riconoscimento per i giovani sportivi

VOLPAGO DEL MONTELLO L'assessore allo sport Alessia Rigatti e la giunta di Volpago hanno introdotto un nuovo premio sportivo per i residenti del Comune per premiare i giovani sportivi compresi tra gli 11 e i 18 anni.

Sandro Munari ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Volpago il 3 dicembre scorso ed è un ex campione di rally dal talento speciale: il primo campione del mondo nel 1977. In accordo con l'associazione "Amici della storica lancia" di Volpago l'amministrazione ha ideato questo nuovo premio che verra' consegnato durante la prossima festa dello sport a settembre e si riferisce ai risultati ottenuti dagli atleti nel 2017. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata all'ufficio Protocollo del Comune entro il giorno 1 settembre 2018 o spedita via PEC a volpago@pec.comunevolpago.it. A breve sarà pubblicata sul sito la domanda ufficiale di partecipazione. Lo scopo è, con i 100 euro destinati ai 5 vincitori, di esaltare i talenti che come Munari a suo tempo hanno esaltato lo sport con eleganza e umiltà e con un impegno straordinario .