Memorial Michele Reghin: premiato il veronese Davide De Cassan

Sarà assegnato al promettente Davide De Cassan il premio dedicato alla Memoria del Commissario di Gara Michele Reghin che da 26 anni viene assegnato ai giovani corridori con ottimo profitto scolastico.

L'iniziativa, promossa dalla Commissione regionale giudici di gara del Veneto presieduta da Sandro Checchin, è organizzata dal "Gruppo Amici di Michele Reghin". La cerimonia delle premiazioni è stata programmata per domenica 27 gennaio presso l'Hotel Fior, a Castelfranco Veneto (Treviso), in occasione del 47° Convegno Regionale dei Giudici di Gara del Veneto durante il quale la signora Teresa, moglie di Michele Reghin, consegnerà al corridore una borsa di studio. Saranno premiati anche i dirigenti scolastici dell'atleta. La scelta di De Cassan è avvenuta in questi giorni durante una riunione del gruppo dopo una attenta valutazione dei cinque candidati in lizza. Il migliore atleta veneto sia in ambito sportivo che scolastico è risultato quindi De Cassan. Il corridore-studente veronese è nato a Riva del Garda (Trento) il 4 gennaio del 2002 ed è al secondo anno da Allievo. Ha difeso i colori della compagine scaligera Bruno Gaiga Campi. Nel 2018 ha totalizzato quattro vittorie su strada e ha conquistato il titolo italiano su pista dell'inseguimento a squadre. Davide De Cassan nella prossima stagione correrà per Us Ausonia Csi Pescantina. L'atleta, che ha un ottimo profitto scolastico, frequenta l'Istituto Statale Istruzione Superiore "L. Calabrese-P. Levi" (Liceo Scientifico) di San Pietro in Cariano e ha una media di 8,2.