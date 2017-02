42° Gran Premio Sportivi di Poggiana: l'UCI premia l'organizzazione per la sua sicurezza

RIESE PIO X E' una promozione a pieni voti quella ottenuta dal 41° Gran Premio Sportivi di Poggiana - 41° Gran Premio Pasta Zara - 6° Trofeo Bonin Costruzioni. La Classica estiva per Under23, che nel 2016 ha consacrato il talentuoso australiano Michael Storer, in aggiunta al sempre presente sostegno del pubblico e dei tantissimi appassionati ha ricevuto un plauso anche dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI).



Nella lettera di valutazione relativa alla prova internazionale di categoria 1.2U, l'UCI ha voluto sottolineare, infatti, l'alto livello di organizzazione e l'eccellente sicurezza, aspetti che rendono orgoglioso il gruppo dell'Uc Asolo Bike Poggiana capitanato dal Presidente Giampietro Bonin e dal Vice Presidente Loris Civiero. "Non possiamo che essere onorati," ha sottolineato Bonin. "Tutti noi diamo sempre il massimo per far sì che il nostro evento possa essere una vera e propria festa del ciclismo, per i ragazzi che lo corrono e per i tifosi che non mancano mai di accorrere numerosissimi sulle nostre strade. La sicurezza, poi, è un punto fondamentale e irrinunciabile: gli atleti sono come dei figli e la priorità assoluta è che possano vivere una bellissima giornata di sport! Alla luce della valutazione ricevuta ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono a far sì che questa manifestazione diventi sempre più internazionale - ha aggiunto Bonin. - Solo con la dedizione e con l'impegno si possono raggiungere certi risultati. Ora guardiamo già al futuro, con rinnovato entusiasmo e la passione di sempre."



Il 42° Gran Premio Sportivi di Poggiana - 42° Gran Premio Pasta Zara - 7° Trofeo Bonin Costruzioni andrà in scena a Poggiana di Riese Pio X il prossimo 13 agosto e l'UC Asolo Bike Poggiana è già al lavoro per rendere l'edizione 2017 ancora più spettacolare.