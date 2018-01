Presentata al Palaverde la nuova e attesa edizione dei TVB Camp 2018

TREVISO Domenica prima dell’inizio del match tra TVB e Jesi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del TVB Camp 2018, organizzato da Treviso Basket in collaborazione con Eat Sleep Play (associazione specializzata nell’organizzazione di camp sportivi), BVO Basket Caorle e naturalmente del Gruppo Biasuzzi, storico sponsor di Treviso Basket e proprietario del Villaggio San Francesco di Caorle, la confermatissima location che ha già accolto i “campers” con le sue strutture di alto livello nelle prime quattro edizioni. La novità 2018 è il “raddoppio” delle settimane, non più una sola, ma due sempre al San Francesco di Caorle: 16-23 giugno e 23-30 giugno. Iscrizioni al via da lunedì.

30 iscritti nel 2014, primo anno di vita del TVB Camp, 130 nel 2015, quasi 180 nel 2016, cifra nel 2017: questa l’escalation delle iscrizioni finora nelle quattro edizioni svolte. La quinta edizione si terrà anche quest’anno nella splendida cornice del San Francesco Village di Caorle (VE), con una novità: dato il sempre crescente numero di iscritti, si è deciso di raddoppiare le settimane del camp. Si comincerà con il primo turno dal 16 al 23 giugno. Seguirà una seconda settimana, dal 23 al 30 giugno, sempre per cestisti e cestiste dagli 8 ai 16 anni. Una settimana di basket e divertimento (piscina, giochi, animazione serale) con la possibilità di scegliere tra la formula “Full Camp” (con pernottamento e pensione completa) e “Daily Camp” (con rientro a casa pre-cena). A fianco di Treviso Basket e di BVO Caorle, la società locale che anche quest’anno collabora alla realizzazione del camp, scende in campo Eat Sleep Play (www.playcamp.it), associazione specializzata nell’organizzazione e gestione di camp sportivi, che sarà garanzia di qualità per i ragazzi e per le famiglie dei “campers” e gestirà con personale qualificato le giornate dei ragazzi insieme allo staff tecnico di Treviso Basket.

Previste come ogni anno le visite al camp nelle lezioni di tecnica mattutine di giocatori e tecnici della prima squadra di TVB. Negli anni passati hanno anche presenziato allenatori ed ex giocatori “amici” di TVB, come Pittis, Nicola, Iacopini, Gracis, Vazzoler, Soragna, Rinaldi, Malbasa, Saccaggi, Sabatini, Nikolic e tanti altri ancora che sveleranno ai partecipanti i segreti del grande basket.

Prezzi: formula Full Camp 460 euro, ma chi si iscrive entro il 30 aprile potrà usufruire del prezzo scontato (440 euro). Formula Daily Camp (senza pernottamento) 220 euro, 200 euro se ci si iscrive entro il 30 aprile. Le iscrizioni si effettuano da lunedì 5 febbraio on line compilando il modulo presente su www.playcamp.it, in cui verranno fornite tutte le istruzioni per completare la procedura. L’iscrizione comprende: Pernottamento presso il Villaggio in modalità Full Board (per chi sceglie la formula Full Camp), pranzo, cena (solo Full), merenda e acqua minerale durante gli allenamenti, Kit di abbigliamento del Camp (t-shirt, double, ecc), attività sportive e animazioni serali, copertura assicurativa infortuni durante le attività. Tutte le info sul camp si trovano sui siti www.trevisobasket.it e www.playcamp.it (dove ci si iscrive tramite il modulo apposito), e sulla pagina Facebook TVB Camp 2018.