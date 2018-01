Presentati al Palaverde gli Imoco Volley Camp 2018: ecco cinque settimane di pallavolo

VILLORBA E' stata presentata sabato nel pre partita di Imoco-Foppapedretti la seconda edizione degli Imoco Volley Camp. Dopo i 250 iscritti nelle due settimane dell'estate 2017 a Bibione e a Brunico, quest'anno è più che raddoppiata l'offerta della società gialloblù per l'estate delle giovani pallavoliste che vorranno vivere l'esperienza indimenticabile del camp estivo che coniuga volley, divertimento e vacanza. Saranno infatti ben 5 le settimane di camp: la "new entry" di Foligno che ospiterà in virtu' della collaborazione tra il club delle Pantere e il Volley Foligno (città natale di coach Santarelli) i campers nati dal 2010 al 1999 dal 17 al 23 giugno; poi il Summer Camp di Bibione (sempre nati dal 2010 al 1999) che offre due settimane (24-30 giugno/30 giugno-7 luglio) nella località balneare veneta; per chiudere con il Master Camp di alta specializzazione per atlete dal 2006 al 1998, che vedrà due settimane di lavoro con i coaches più importanti a livello giovanile dall'8 al 14 luglio e dal 15 al 21 luglio. Per iscrizioni e informazioni è già disponibile la scheda sul sito www.imocovolley.it, nella sezione dedicata agli Imoco Volley Camp.

Silvia Giovanardi, la responsabile dello scouting e del settore giovanile dell'Imoco, e organizzatore dei camp, ha salutato i giornalisti presenti e puntato il focus sull'attenzione particolare ai giovani che la società gialloblù ritiene fondamentale, anche grazie alle collaborazioni in tutta Italia come quella avviata quest'anno proprio con Foligno. "Lo scorso anno abbiamo avuto iscrizioni da tutta Italia e anche dall'estero, abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni a quota 250 anche se le richieste erano molte di più. Quest'anno l'offerta è più che raddoppiata e contiamo così di accontentare tutti per un'altra grande estate di volley. Ringraziamo le splendide località che ci ospitano nelle loro strutture e gli sponsor che ci affiancano anche in questa estate 2018". E dopo il saluto del Presidente Garbellotto, del vicesindaco di Brunico Renato Stancher, e dei responsabile tecnico di Volley Foligno Berrettoni che con entusiasmo hanno affiancato l'Imoco, sono stati gli sponsor, in primis Crai, partner storico di Imoco Volley e main sponsor dell'estate gialloblù, Aestetic Project e Max Siebenfoercher a chiudere la presentazione e a dare l'appuntamento alle cinque settimane di Imoco Volley Camp 2018.