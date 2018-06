L'Automobile club di Treviso presenta "La Marca Classica", nuova gara di regolarità

TREVISO L'AC Treviso mercoledì mattina ha lanciato ufficialmente "La Marca Classica", gara di regolarità classica e turistica che si disputerà il 30 giugno – 1 luglio , a quasi 100 anni dalla nascita del sodalizio. Si tratta di una manifestazione che si svolgerà in una cornice di pregio e che darà la possibilità di promuovere e apprezzare le eccellenze del territorio. Già dalla prima edizione è inoltre previsto il connubio con “Ruote nella Storia - tappa di Treviso”, iniziativa automobilistica nazionale di ACI Storico di valenza turistica, voluta dalla Federazione ACI e che trova in AC Treviso un entusiasta fautore (da Socio fondatore di ACI Storico). La location di riferimento per il fine settimana della manifestazione è il prestigioso “Asolo Golf Club” che ospiterà gli equipaggi e, nella sua cornice, prenderanno vita i momenti fondamentali della due giorni: le verifiche sportive e tecniche, la partenza e l’arrivo della gara, la cena di gala e le premiazioni comprese.

Nello specifico, la Marca Classica è composta da una Regolarità Classica per vetture fino al 1990, da una Regolarità Turistica Autostoriche con vetture fino al 1990 e da una Regolarità Turistica Automoderne con un massimo di 35 vetture, in coda, per complessive 120 vetture indicative. L’itinerario si dipanerà tra i Colli Asolani, l’alta pianura e la Pedemontana Trevigiana, attraversando la terra del Prosecco e l’enclave del Cartizze. La Direzione di Gara è affidata ad un Direttore di comprovata esperienza nelle direzioni di gara, dal rally alla regolarità classica e turistica: Stefano Torcellan. L’iscrizione, obbligatoria, dovrà essere inoltrata via e-mail all’indirizzo riservato alla manifestazione: www.treviso.aci.it / lamarcaclassica@acitv.it, 0422.56070 - 4 (Ufficio Sportivo) / 0422.56070 - 5 (Direzione e Segreteria A.C.). Il Regolamento di gara e tutte le informazioni sono consultabili su www.treviso.aci.it > La Marca Classica.