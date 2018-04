Presentato il "Ponzano Basket Day": pallacanestro e solidarietà con Bruno Cerella

PONZANO VENETO Una giornata a tinte biancoverdi. Fra basket e solidarietà. Il 22 aprile si terrà la prima edizione del "Ponzano Basket Day", l'evento organizzato dal Ponzano Basket e dedicato a tutti gli appassionati di basket, ma rivolto a tutti i ponzanesi. Otto ore di pallacanestro che inizieranno alle 10 con la gara dell'Under 16 maschile e si concluderanno con l'amichevole di serie B femminile fra le ragazze del Polyglass e l'Interclub Muggia per un antipasto di playoff. In mezzo tanto divenrtimento con giochi e gare per i più piccoli, ma anche per i grandi che vorranno riprovare l'ebrezza di tirare a canestro. In mezzo spazio alla solidarietà: il "Ponzano Basket Day" infatti è deidcato all'Onlus "Slums Dunk", fondata dal giocatore della Reyer, Bruno Cerella. E' stato proprio Cerella l'ospite d'onore della presentazione dell'evento, svolto sabato pomeriggio nell'incantevole Barchessino di Villa Rubbi-Serena, grazie all'ospitalità dell'Amministrazione comunale di Ponzano Veneto, rappresentata dal sindaco, Monia Bianchin e dall'assessore allo sport, Mario Sanson.