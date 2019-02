La stagione sportiva 2019 della Sangemini Trevigiani Mg.K Vis Vega inizia da Treviso

Domenica mattina a Treviso si è svolta la presentazione ufficiale della Sangemini Trevigiani Mg.K Vis Vega. Nella splendida Sala Consiliare del Palazzo dei Trecento il presidente Demetrio Iommi insieme al team manager Angelo Baldini, affiancati dai direttori sportivi Emiliano Donadello e Maurizio Frizzo, hanno illustrato punti di forza e ambizioni della squadra continental in vista del debutto stagionale, che avverrà domenica prossima 17 febbraio al Trofeo Laigueglia.

Assenti giustificati Michele Scartezzini e Dario Puccioni, impegnati al Giro di Colombia con la Nazionale Italiana, sul palco sono sfilati con la nuova divisa e le bici Olmo Leonardo Bonifazio, Marco Cecchini, Riccardo Ciuccarelli, Antonio Di Sante, il polacco Domin Krzysztof, Geremia Goffi, Nicola Graziato, Fabio Mazzucco, Gianni Pugi, Niccolò Salvietti, Paolo Totò e Filippo Zana. Ad applaudire il gruppo 2019 tra le numerose autorità presenti, l'assessore allo sport del comune di Treviso Silvia Nizzetto, il questore Maurizio Dalle Mura, il segretario generale della Federazione Ciclistica Italiana Maria Cristina Gabriotti, il delegato provinciale del CONI Giovanni Ottoni e gli indispensabili sponsor che sosterranno la crescita di questi giovani che si confronteranno sia nella categoria Under 23 che con i professionisti. In chiusura il presidente dell’Unione Ciclisti Trevigiani Ettore Renato Barzi, dopo aver augurato a tutti una stagione ricca di soddisfazioni a nome dell'intero consiglio, ha presentato la 104a Popolarissima, la storica classica organizzata dall’UC Trevigiani, che quest’anno andrà in scena domenica 17 marzo.

CORRIDORI SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS VEGA 2019

BONIFAZIO LEONARDO CUNEO 20-3-1991

CECCHINI MARCO PESARO 20-8-1998

CIUCCARELLI RICCARDO FERMO 22-1-2000

DI SANTE ANTONIO GIULIANOVA 25-9-1993

DOMIN KRZYSZTOF WLOSZCZOWA (Polonia) 19-6-1993

GOFFI GEREMIA SENIGALLIA 16-6-1999

GRAZIATO NICOLA ESTE 2-4-2000

MAZZUCCO FABIO ESTE 14-4-1999

PUCCIONI DARIO EMPOLI 16-9-1996

PUGI GIANNI PONTEDERA 29-5-1997

SALVIETTI NICCOLO' FIGLINE VALDARNO 3-11-1993

SCARTEZZINI MICHELE ISOLA DELLA SCALA 10-1-1992

TOTO' PAOLO FERMO 22-1-1991

ZANA FILIPPO THIENE 18-3-1999

