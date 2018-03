Presentata a Loria la la tredicesima edizione del Trofeo delle Province under 14 maschile

LORIA E' stata presentata ufficialmente a Bessica di Loria la tredicesima edizione del Trofeo delle Province under 14 maschile che si giocherà tra Riese Pio X, Bessica e Loria il 17 e il 18 marzo. A fare gli onori di casa il sindaco di Loria, Silvano Marchiori. "Sono felice che il nostro territorio sia stato scelto per questa importante manifestazione - ha detto il sindaco - e mi fa molto piacere anche la bella collaborazione messa in piedi tra le tre società, Bessica, Riese e Asolo, che assieme al Comitato Territoriale e a quello Regionale, hanno organizzato questo torneo".

"Da sempre questo territorio è sinonimo di affidabilità e di capacità aorganizzativa - ha ribadito il presidente del Comitato Fipav Veneto, Roberto Maso -, per questo sono molto felice che la scelta sia caduta proprio su queste società e su questi impianti. Saranno due giorni pieni densi di partite e per questi giovani ragazzi sarà una delle prime occasioni di stare, tutti assieme, in trasferta per bun fine settimana. Una delle prime occasioni, vere, dio socializzazione". Molto soddisfato anche il presidente del Comitato Territoriale di Treviso e Belluno, Michele De Conti. "Ringrazio il Comitato Regionale per avere confermato quest torneo - ha detto De Conti - il settore maschile, soprattutto a livello giovanile, sta vivendo un momento difficile a livello di numero. A Treviso fatica ad arrivare al 20 per cento, conrro l'80 per cento del femminie. Per queso motivo ritrovare questa manifestazione è fondamentale, proprio per la cassa di risoonanza che potrà avere".

Alla presentazione del Torneo erano presenti anche il l'assessore allo sport del Comune di Loria Carlo Alberton, quello di Asolo Gerardo Pessetto e il vice sindaco di Riese Pio X (dove si giocherà la finale) Marco Zonta, oltre che il vide presidente del Comitato Regionale Fipav Giovanni Piaser e il Consigliere Massimo Salmaso. Tutte presenti, con i propri presidenti, anche le tre sociteà coinvolte nell'organizzazione della manifestazione: Giampietro Zardo per il Bessica, Francesca Fogale per il Riese e Sergio Bordignon per l'Asolo. Il Trofeo delle Province si inserisce anche nella tradizionale Festa di Bessica, dedicata da 40 anni alle piante ornamentali e rappresentata - durante la presentazione - dal vice presidente dell'Ente Fiera, Luca Baldissera e dal segretario Alberto Battistella.