Presentata la Zalf Euromobil Désirée Fior 2020: formazione rinnovata e ambiziosa

Il lunch party con atleti, sponsor e appassionati che si è tenuto sabato all'Antico Podere dei Conti a Susegana ha aperto ufficialmente la nuova stagione agonistica per la Zalf Euromobil Désirée Fior. La compagine presieduta dai fratelli Antonio, Fiorenzo, Gaspare e Giancarlo Lucchetta e da Egidio Fior si presenta al via del nuovo anno delle due ruote con una formazione ampiamente rinnovata e molto ambiziosa. Sono 14 gli elementi affidati alla guida del team manager Luciano Rui e dei direttori sportivi Ilario Contessa, Matteo Busato e Fabio Mazzer, chiamati a tenere alto il blasone di una tradizione che si tramanda ormai da quasi 40 anni.



8 campionati del mondo, 2 titoli europei, 29 maglie tricolori, più di 2000 vittorie e oltre 100 atleti consegnati al professionismo: ultimi in ordine di tempo il Campione Europeo Under 23 Alberto Dainese e il Campione del Mondo Under 23 Samuele Battistella, cresciuti proprio sotto il tetto del Gruppo Euromobil, tra le fila dell’Università del ciclismo “Made in Treviso”. A comporre la rosa 2020 ci saranno atleti di esperienza come il velocista Enrico Zanoncello, il cacciatore di classiche Yuri Colonna e lo scalatore Filippo Rocchetti a cui si aggiungerà la freschezza del padovano Emanuele Barison, autentica rivelazione della passata edizione del Giro d’Italia Under 23 e dell’azzurro Edoardo Zambanini in arrivo dalla categoria juniores.



“Abbiamo scelto questi atleti per dare continuità al nostro progetto di valorizzazione dei giovani talenti: si tratta di ragazzi dalle indubbie qualità tecniche ed umane che incarnano al meglio quello che è lo spirito e lo stile Zalf che ha sempre contraddistinto la nostra compagine in tutti questi anni” hanno spiegato i patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior. “Al via di questa nuova stagione vogliamo ringraziare anche tutti gli altri partner del team che ci consentono di svolgere con continuità e serenità una attività di primo piano all’altezza della storia che questa maglia rappresenta”. “Nel 2020 miriamo ad affrontare una intensa attività internazionale che ci porterà spesso a correre anche oltre i confini italiani per compensare alle carenze del calendario italiano ma, soprattutto, per provare ad imporci anche su altri palcoscenici dove i nostri atleti possono acquisire esperienze diverse e confrontarsi con i migliori atleti del panorama europeo e mondiale” ha aggiunto il team manager Luciano Rui.



Nel pomeriggio i ragazzi della Zalf Euromobil Désirée Fior hanno preso parte all'incontro di formazione sulla sicurezza che si è tenuto presso l'Hotel Fior alla presenza della Vice Presidente della FCI, Daniela Isetti con le relazioni di Diego Bragato, docente del Settore Studi della FCI e di Alessandro De Ruosi, Dirigente Polstrasa di Treviso. Il team griffato dal Gruppo Euromobil è pronto dunque per tornare ad essere protagonista sulle strade di tutta Europa a partire dalla Coppa San Geo e dalla Firenze-Empoli che si correranno sulle strade italiane il prossimo 22 febbraio.



Organigramma del team:

Presidenti onorari: Antonio, Fiorenzo e Giancarlo Lucchetta

Presidenti: Egidio Fior e Gaspare Lucchetta

General manager: Francesco Guidolin

Team manager: Luciano Rui

Direttori Sportivi: Mauro Busato, Ilario Contessa e Fabio Mazzer

Medico sociale: dott. Gian Antonio Fanton

Meccanico: Ivano Gemin

Massaggiatore: Graziano Zanchetta



Gli atleti della formazione 2020:



Emanuele Barison

nato a Padova, il 27.02.1998, risiede a Casalserugo (Pd)

Scalatore, proviene dalla Work Service Videa, nel 2019 si è messo in luce al Giro d'Italia Under 23 e conquistando il terzo posto al Gp Colli Rovescalesi.



Kevin Bonaldo

nato a Bassano del Grappa (Vi), il 09.08.2000, risiede a Loria (Tv)

Passista veloce, lo scorso anno al debutto tra gli Under 23 con la maglia della Zalf Euromobil Désirée Fior ha ottenuto diversi piazzamenti.



Alessio Brugna

nato a Treviglio (Bg), il 03.04.1995, risiede a Rivolta d'Adda (Cr)

Velocista, proviene dalla Viris Vigevano, la scorsa stagione si è imposto a Parabiago (Mi) e Gessate (Mi) ottenendo altri sei podi sempre allo sprint.



Yuri Colonna

nato a San Miniato (Pi), il 09.10.1996, risiede a Lamporecchio (Pt)

Atleta completo dotato di un ottimo spunto veloce, proviene dalla Casillo Maserati, ha centrato cinque successi tra gli Under 23.



Edoardo Ferri

nato a Bologna, il 13.07.1999, risiede a Crespellano di Valsamoggia (Bo)

Passista, al terzo anno alla Zalf Euromobil Désirée Fior, ha dimostrato di essere un prezioso uomo squadra conquistando numerosi piazzamenti in top ten.



Tommaso Fiaschi

nato a Poggibonsi (Si), il 22.06.1997, risiede a Poggibonsi (Si)

Passista veloce proviene dalla formazione continental Beltrami Hopplà Petroli Firenze con cui nel 2019 si è imposto sul traguardo di Poggio alla Cavalla (Pt) bissando il successo già ottenuto nel 2018.



Stefano Gandin

nato a Vittorio Veneto (Tv), il 28.03.1996, risiede a Mareno di Piave (Tv)

Passista veloce, proviene dalla Gallina Colosio Eurofeed. Nel 2019 ha ottenuto un successo internazionale imponendosi nella quarta tappa del Giro del Marocco.



Matteo Gino Pegoraro

nato a Bassano del grappa (Vi), il 31.07.1999, risiede a Rosà (Vi)

Passista scalatore, proviene dalla Gallina Colosio Eurofeed: al terzo anno tra gli Under 23 è alla ricerca del primo successo nella categoria.



Lorenzo Quartucci

nato a San Sepolcro (Ar), il 05.04.1999, risiede a San Giusto (Pg)

Scalatore, proviene dal Team Cinelli, si è messo in luce ottenendo piazzamenti di rilievo negli appuntamenti più prestigiosi tra cui spicca il secondo posto al Giro del Casentino.



Filippo Rocchetti

nato a Osimo (An), il 26.01.1996, risiede a Montecassiano (Mc)

Atleta completo, torna a vestire la maglia bianco-rosso-verde con cui aveva gareggiato fino al 2017 dopo due anni trascorsi al Team Colpack. 10 le vittorie già ottenute tra gli Elite-Under 23 tra cui figurano: il Trofeo De Gasperi (2016), il Campionato Veneto (2017), la Piccola Sanremo (2018), il Trofeo Città di Brescia (2018) e l'Astico-Brenta (2019).



Samuel Slomp

nato a Trento, il 24.09.2001, risiede a Lavis (Tn)

Passista scalatore, cresciuto tra le fila della Campana Imballaggi Rotogal, nel 2019 ha centrato il successo nel Memorial Dario Piffer corso nella sua città, a Lavis.



Filippo Tagliani

nato a Gavardo (Bs), il 14.08.1995, risiede a Gavardo (Bs)

Velocista, proviene dalla Casillo Maserati, per lui ben 15 successi nella categoria di cui ben quattro nell'ultima stagione a Trento, Gattatico (Re), Ceglie Messapica (Br) e Somma Lombardo (Va).



Edoardo Zambanini

nato a Riva del Garda (Tn), il 21.04.2001, residente a Dro (Tn)

Passista veloce, proviene dal vivaio della Campana Imballaggi Rotogal con cui ha conquistato tre successi e una serie infinita di piazzamenti; nel 2019 è stato tra i migliori juniores del panorama nazionale. Ha vestito la maglia azzurra in occasione dei Campionati Europei e dei Campionati del Mondo juniores.



Enrico Zanoncello

nato a Isola della Scala (Vr), il 02.08.1997, risiede a Vallese di Oppeano (Vr)

Velocista alla sua seconda stagione con la maglia della Zalf Euromobil Désirée Fior. Nel 2019 ha ottenuto sei successi tra cui spiccano le vittorie nella Cuneo-Imperia, nella Milano-Busseto e all'Alta Padovana Tour.