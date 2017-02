Presentata a Castelfranco Veneto la squadra Zalf Euromobil Désirée Fior 2017

CASTELFRANCO VENETO La Zalf Euromobil Désirée Fior ha festeggiato questa sera i 35 anni di attività ai massimi livelli internazionali con il consueto caloroso abbraccio del pubblico delle due ruote presentando nella consueta cornice della Sala Giorgione dell'Hotel Fior di Castelfranco Veneto (Tv), la formazione 2017 che tra poche ore sarà schierata ai nastri di partenza delle prime sfide della nuova stagione agonistica.

Un vernissage in grande stile quello voluto, ancora una volta, dai fratelli Antonio, Fiorenzo, Gaspare e Giancarlo Lucchetta e da Egidio Fior che hanno richiamato a Castelfranco Veneto (Tv) numerose autorità e tanti ospiti d'eccezione. Ad impreziosire la serata castellana anche l'ultimo campione del mondo azzurro, Alessandro Ballan che non ha fatto mancare il proprio in bocca al lupo ai ragazzi della rosa 2017: "Vent'anni fa anche io mi trovavo per la prima volta in questa sala con il sogno di diventare professionista. Non avrei mai pensato di poter diventarlo davvero e di poter vincere quello che sono riuscito a conquistare. A questi giovani atleti faccio i miei migliori auguri: siete nella squadra giusta per crescere gradualmente e per approdare nella maniera più corretta al professionismo".

Emozione e grandi aspettative hanno fatto brillare gli occhi di atleti e tecnici che si sono susseguiti sul palco ma il pensiero della squadra è già rivolto ai primi appuntamenti della nuova stagione. La Zalf Euromobil Désirée Fior 2017 debutterà sabato 25 febbraio alla 93^ Coppa San Geo di Prevalle (Bs) e al Memorial Polese di San Michele di Piave (Tv). Il giorno successivo le casacche bianco-rosso-verdi saranno al via del Gp De Nardi di Castello Roganzuolo (Tv) e della Coppa San Bernardino di San Bernardino di Lugo (Ra).