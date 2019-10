La Prosecco Run festeggia la decima edizione nelle colline patrimonio dell’Unesco

La Prosecco Run festeggia il decimo anniversario a ritmo di bollicine nelle colline dichiarate patrimonio dell’umanità dell’Unesco proprio nei mesi scorsi. Domenica 1 dicembre a Vidor (TV) appuntamento imperdibile la mezza maratona internazionale che, unica al mondo, porta i partecipanti a correre non solo tra i vigneti, ma addirittura dentro 17 cantine del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg. Una peculiarità, quella della manifestazione organizzata da Trevisomarathon, che attira sempre più stranieri e atleti fuori regione, che apprezzano non solo la professionalità organizzativa, ma anche il piacevole e originale contorno, caratterizzato dall’incontro con i produttori che nella giornata di gara aprono le porte delle loro aziende e non mancano mai di offrire un calice di prosecco. A poco più di un mese dall’evento, hanno già prenotato il pettorale della 21,097 km o hanno già fatto l’iscrizione alla Prosecchina, la marcia ludico-motoria Fiasp di 10 km aperta a tutti, runner e camminatori da Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Argentina, Slovacchia, Stati Uniti, Malesia e dalla Polonia. Come sempre non mancheranno i gruppi organizzati, come quelli che provengono, in particolare, dal Centro Italia. Tante le iscrizioni arrivate, si va verso il sold out nella maratonina.

Fulcro logistico il centro polifunzionale di piazza Capitello che ospiterà le operazioni pre-partenza, l’arrivo, il pasta party e le premiazioni. Lo start alle ore 10.00 dalla cantina La Tordera, da dove, alle 10.10 partirà anche la Prosecchina. Lungo i 21,097 km della gara internazionale Fidal sulle strade del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, tra Vidor, Mosnigo, Colbertaldo, Valdobbiadene e San Giovanni, queste le cantine che verranno attraversate: La Tordera, sede di partenza ufficiale, De Faveri Spumanti, Cantine Fratelli Rizzetto, Azienda Agricola Sentier, Cantina Ce.Vi.V., Cantina Fratelli Tormena, Azienda Agricola Frozza, Azienda Agricola Giotto, Mass Bianchet, Cantina Al Cartizze di Bepi Boret, Casa Gialla di Zanetton, Azienda Agricola Campion, Cantina Torre Zecchei, Azienda Agricola Valvarse di Sergio Paset, Cantina Graziano Sanzovo, Val d’Oca Cantina Produttori di Valdobbiadene e Azienda Agricola Riccardo.

Le iscrizioni alla mezza maratona sono aperte fino al 22 novembre tramite internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.prosecco.run, con pagamento on-line con carta di credito o bonifico (servizio fornito da MySdam). È possibile anche l’iscrizione tramite fax od email, inviando l’apposita scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario o postale (intestato a: A.S.D. Treviso Marathon - IBAN IT10M0890461620009000014574 - BCC delle Prealpi, filiale di Conegliano. Causale: Iscrizione 10a Prosecco Run – nome atleta) al numero di fax: 0438 19 18 104 o all’indirizzo email: iscrizioni@trevisomarathon.com . Altre possibilità sono la prenotazione del pettorale presso gli stand Treviso Marathon dislocati nelle varie manifestazioni o presso la sede di via Martiri delle Foibe 18/B a Conegliano (zona industriale di Scomigo), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00.

Per partecipare alla Prosecchina di 10 km saranno accettate, non solo iscrizioni via e-mail e presso la sede operativa di Maratona di Treviso, ma anche iscrizioni sia sabato 30 novembre dalle ore 14 alle ore 18 nel Centro Polifunzionale sia il giorno stesso della manifestazione, domenica 1 dicembre dalle 7.30 alle 9.40 nella sede della partenza, alla cantina La Tordera.



Accanto a Trevisomarathon, nell’organizzazione dell’ottava Prosecco Run, ci sono Maratona di Treviso, Gruppo Sportivo Lepri Strache, Pro Loco di Vidor e di Colbertaldo. L'evento ha patrocinio e contributo del Comune di Vidor, di Moriago della Battaglia e di Valdobbiadene, della Provincia di Treviso, della Regione Veneto e l’autorizzazione di Fidal, Fiasp e US Acli.

Importante il contributo di Silca Spa, Karhu, Doge Logistica, Acqua Minerale San Benedetto, Pasta Sgambaro, Manuel Caffè, Scatolificio Sarcinelli, Méthode, Banca Prealpi SanBiagio, Raxyline, Centro Frutta Conegliano e Radio Company come media partner.