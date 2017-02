Prove multiple di atletica: a Montebelluna trionfano Menegazzo e Moret

MONTEBELLUNA Circa 260 atleti hanno partecipato alla manifestazione provinciale di prove multiple che ieri, sabato 18 febbraio, al Palamazzalovo di Montebelluna, ha proposto un biathlon per le categorie ragazzi e cadetti. Gradino più alto del podio per Samuele Menegazzo (Atl. Pederobba) e Alice Moret (Atl. Ponzano) tra i cadetti e per Riccardo Tomè (Lib. Vittorio Veneto) e Roma Ginevra Conte (Montebelluna Veneto Banca) tra i ragazzi. In chiusura di pomeriggio, staffette per tutti.

Ottima l’organizzazione dell’Atletica Montebelluna Veneto Banca. Risultati. Maschili. Biathlon cadetti: 1. Samuele Menegazzo (Atl. Pederobba) 1.363 punti (5”1/30 hs; 12.98/peso), 2. Filippo Peruch (Lib. Vittorio Veneto) 1.218 (5”2; 11.71), 3. Carlo Ludovico Arena (Trevisatletica) 1.209 (5”1; 10.96), 4. Davide Pierobon (Nuova Atl. Roncade) 1.182, 5. Enrico Bazzacco (Atl. Montebelluna Veneto Banca) 1.177, 6. Riccardo Ganz (G.A. Vedelago) 1.162. 4x60 hs: 1. Atl. San Biagio (Sbicego, T. Cadamuro, L. Cadamuro, Pozzobon) 48”51. Biathlon ragazzi: 1. Riccardo Tomè (Lib. Vittorio Veneto) 1.186 (5”8/30 hs; 1.41/alto), 2. Luca Cinel (Atl. Montebelluna Veneto Banca) 1.168 (5”6; 1.30), 3. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 1.164 (5”5; 1.25), 4. Francesco Barbari (Santa Lucia di Piave) 1.137, 5. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 1.132, 6. Nicola Bisetto (Atl. Stiore Treviso) 1.104. 4x60 hs: 1. Trevisatletica A (Fiorindo, Mietto, Bisetto, Zuccon) 51”5. Femminili. Biathlon cadette: 1. Alice Moret (Atl. Ponzano Elanders) 1.293 (5”7/30 hs; 11.39/peso), 2. Harley Ogbekene (Trevisatletica) 1.188 (5”7; 10.13), 3. Anna Secco (Trevisatletica) 1.184 (5”4; 8.98), 4. Livia Ettari (Trevisatetica) 1.168, 5. Isabella Cherie Bobda (Atl. Montebelluna Veneto Banca) 1.166, 6. Giulia Dani (Trevisatletica) 1.140. 4x60 hs: 1. Trevisatletica (Dani, Ettari, Ogbekene, Secco) 49”4. Biathlon ragazze: 1. Roma Ginevra Conte (Atl. Montebelluna Veneto Banca) 1.267 (6”0/30 hs; 1.25/alto), 2. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna Veneto Banca) 1.210 (5”9; 1.15), 3. Eleonora Favaretto (Atl. Quinto Mastella) 1.193 (6”4; 1.30), 4. Francesca Bergamin (Atl. Montebelluna Veneto Banca) 1.191, 5. Vittoria Fighera (Trevisatletica) 1.148, 6. Matilde Pin (Atl. Ponzano Elanders) 1.135. 4x60 hs: 1. Atl. Montebelluna Veneto Banca (Pincin, Marchetti, Menegotto, Bergamin) 53”3.