"Puffiamoci nel rugby" sarà il claim della 39° edizione del Torneo “Città di Treviso”

TREVISO “Puffiamoci nel rugby”: sarà questo il claim della 39° edizione del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”. La manifestazione sportiva, nata nel 1978, diventata oggi un evento unico, imperdibile, senza paragoni nel panorama rugbistico europeo sarà caratterizzata dalla presenza de I Puffi, in virtù della partnership venutasi a creare tra il Benetton Rugby e TLC, agenzia che gestisce i diritti di licensing de I Puffi in Italia a nome di IMPS, società licenziante.

L’universo de I Puffi è pronto ad invadere la Ghirada e le altre sedi del Torneo: Casale sul Sile, Silea, Paese e Villorba nel weekend del 6 e 7 Maggio 2017. A rendere l’atmosfera ancor più fantastica ci penserà la creazione di un vero e proprio villaggio, all’interno del quale i piccoli partecipanti avranno la possibilità di divertirsi prendendo parte alle svariate attività ed ai laboratori organizzati.

Infine saranno 42 le squadre Under 14 maschile e non 32 come inizialmente annunciato, rimangono pochi posti disponibili per le altre categorie. Ogni società potrà iscrivere sino ad un massimo di 3 squadre per le categorie dall’ Under 6 all’ Under 12 ed un massimo di 2 squadre per le categorie Under 14 femminile.

Giovanni Grespan, direttore del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”, ha dichiarato: “Dopo aver appreso mesi fa la decisione di Disney di voler sospendere gli eventi denominati “Trofei Topolino” e consapevoli dell’affermata notorietà del nostro Torneo, ci siamo messi alla ricerca di un nuovo partner che condividesse con noi i valori più significativi del rugby, in grado di rendere speciali queste due giornate di maggio per le migliaia di partecipanti”. Grespan ha poi aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti della partnership creatasi con IMPS e TLC che, grazie alla presenza de I Puffi, ci permetteranno di proporre un’edizione del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” dal look completamente rinnovato. Non mi resta che aspettarvi sui campi da rugby ed augurarvi buon divertimento”.

Eugenia Peia, direttore generale di TLC Italia, ha dichiarato: “Non possiamo pensare ad una meta più bella! La partnership Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” e I Puffi trova le sue basi su valori chiave comuni quali il rispetto, l’amicizia e il divertimento. Come mamma di un giocatore Under 8 ho avuto la fortuna di conoscere da vicino questa displina sportiva di cui apprezzo le regole dentro e fuori dal campo, l’ambiente e la passione con cui viene trasmessa ai bambini e alle bambine di qualsiasi età. Il link a I Puffi, che saranno nuovamente al cinema il 6 Aprile p.v., è stato davvero immediato: queste creature uniche nel loro genere parlano a maschi e femmine, grandi e piccini e con grande entusiasmo andremo ad intrattenere atleti e rispettive famiglie facendoli entrare nel loro universo blu.”