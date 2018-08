Pugilato: il 16enne coneglianese Davide Giandomenico convocato in nazionale

CONEGLIANO Il 16enne Davide Giandomenico,di Conegliano, dopo aver vinto il torneo Nazionale di pugilato nella categoria junior 57 kg che si è tenuto lo scorso aprile a Cascia, finalmente ha ricevuto la convocazione ufficiale alla Nazionale Italiana. Davide infatti dal lunedì al 12 agosto sarà a Roma, presso il centro sportivo dell'Esercito, per sottoporsi a duri allenamenti con la maglia azzurra. Davide, dall'elenco della convocazione, risulta l'unico convocato nella sua categoria e questo è senza ombra di dubbio di buon auspicio. I ragazzi della Treviso Ring del maestro Cadamuro tifano quindi tutti per lui come ormai molte persone della cittadina di Conegliano.