Pulizie di Primavera allo Stadio Tenni: ripulite e bonificate tutta le tribune del campo

TREVISO Pulizie di primavera allo Stadio Tenni di Treviso. La società A.C.D.Treviso sabato mattina ha infatti provveduto a ripulire tutto il guano dei piccioni presente nelle tribune dello stadio e a bonificare la struttura. Tutto ciò grazie all'intervento dei primi due sponsor dell'era Luca Visentin, che si sono avvicinati alla società biancoceleste per dare un sostegno tangibile al sodalizio di via Ugo Foscolo: "Si ringrazia per l'ottimo lavoro svolto la Servizi Ecologici Imec ubicata in via E.Mattei a Quinto, in collaborazione con la Treviso Manutenzioni Srl sita in via Oriani qui in città".

