Dino Baggio scende in campo a Silea: quadrangolare nel segno della solidarietà

In campo con Dino Baggio per sostenere il Tempio Internazionale del Donatore. L'appuntamento è per sabato 14 settembre alle 15.30 allo stadio Comunale di Silea in via Cendon 25 dove si giocherà la quadrangolare solidale.

Saranno quattro le squadre protagoniste del torneo: Avis Provinciale di Treviso, Nazionale Sindaci, Tv Pressing-Giornalisti del Veneto e Ulss 2 Marca Trevigiana. Il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto al finanziamento dei lavori di rifacimento del tetto del Tempio Internazionale del Donatore a Pianezze di Valdobbiadene. «L'Avis fa il tifo per arrivare al più presto alla riapertura del Tempio, simbolo universale della donazione, e invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla quadrangolare calcistica. Sarà un'occasione per apprezzare tanto sport, per conoscere più da vicino l'attività avisina e per sostenere concretamente la buona causa del recupero del nostro Tempio del Donatore» spiega Vanda Pradal, presidente dell'Avis Provinciale di Treviso che ha ideato l'evento. Ingresso libero, al termine brindisi con i vini della cantina Astoria per tutti i presenti.