35° Rally della Marca: ecco casa c'è da sapere sulla gara e gli appuntamenti di contorno

VALDOBBIADENE Lo dicono le pagelle degli osservatori Acisport, il Rally della Marca è proprio così. Una gara di qualità eccelsa ad opera del Motor Group di Montebelluna, come il Prosecco docg di Valdobbiadene, in un’abbinata tra corsa e bollicine che funziona alla grande dal 2014.

CAPITOLO ISCRIZIONI . Si chiudono oggi le adesioni al 35° Rally della Marca che si svolgerà tra venerdì 22 e sabato 23 giugno. Bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana per l’elenco ufficiale dei concorrenti. Presenti i big iniziando dal leader del Ciwrc Stefano Albertini e proseguendo con Paolo Porro, Corrado Fontana, Manuel Sossella, “Pedro”, ecc., principali avversari nella sfida scudetto. Senza trascurare le lotte di Classe per le varie Coppe Acisport.

PRIMATI IN GIOCO . Antonio Forato su Skoda Fabia cercherà di puntellare il comando di R5 attualmente insidiato da Alessandro Perico e Andrea Carella. Super 2000 e R4 sono terreno di caccia per Giampaolo Bizzotto davanti a Matteo Daprà e Paolo Comini. In R3 guida Luca Fiorenti con margine su Oscar Sorci e Federico Bottoni. In R2 il leader è Lorenzo Grani su Filippo Bravi e Francesco Gonzo.

INIZIATIVE DI CONTORNO . Diversi gli appuntamenti di corollario al Rally della Marca per celebrare la 35a edizione. Il quartiere generale a Villa Cedri ospiterà una mostra filatelica e un annullo postale a tema rallistico, con francobollo dedicato al prosecco docg. L’azienda Freem Minds, specializzata in materiali e vestiario racing, porterà due simulatori con la prova speciale del “Monte Tomba”. Il pubblico potrà divertirsi anche con una pista telecomandata a quattro corsie e godersi i filmati che raccontano 35 anni di storia della gara.

OPERA SECONDA . Venerdì 22 a Villa Cedri (ore 18:30) sarà presentato in anteprima nazionale il libro “59° secondo”. Opera seconda di Max Sghedoni, navigatore di lunga milizia, team manager di squadre ufficiali, pregiato collaboratore del Motor Group con natali veneziani e una sconfinata passione per l’arte del traverso.