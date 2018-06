Le star del Rally si sfidano al 35° Marca Trevigiana. Fontana punta alla prima vittoria

VALDOBBIADENE Siamo al giro di boa, Albertini ha centrato i primi due appuntamenti, Corrado Fontana nell’unica gara disputata, peraltro in casa di Albertini, non ha deluso le aspettative e ha conquistato un secondo posto che, visti i tempi registrati, insidiava il primato del Campione in carica. Ora, al 3° appuntamento, Albertini è a punteggio pieno (30pt) mentre Corrado è a 12. Ma tutto può ancora succedere e Corrado Fontana conferma l’ambizione e le motivazioni del 1000Miglia anche qui al 35° Rally Marca Trevigiana.

Per gli appassionati le premesse sono promettenti, visto che al via ci saranno tutti i Top Driver della serie: Albertini (Ford Fiesta WRC), Porro (Ford Focus WRC - al momento secondo in classifica generale con 18 punti), Miele (Citroen DS3 WRC), Pedersoli (Citroën C4 WRC), “Pedro” (Hyundai i20 WRC), Signor (Ford Fiesta Wrc), Sossella (Ford fiesta WRC)) I migliori piloti Ford e Citroen dello scenario italiano saranno gli avversari di Corrado Fontana e Nicola Arena che prima di tutti cercheranno di sconfiggere il cronometro.

Il programma è la fotocopia dell’edizione precedente, si parte quindi venerdì sera alle 20,31 con la Prova Speciale 1, la prova spettacolo, Zadraring, di 2,4 km, per poi attaccare, il giorno dopo, sulle restanti 8 P.S.:

-2, 5, 8 Monte Cesen

-3, 6, 9 Monte Tomba

- 4, 7 Castelli

Corrado Fontana ha un conto aperto con il Rally Marca, che in carriera non ha mai vinto, ed è proprio il segnale che cerca per una svolta in campionato. Il meteo, incerto fino alla fine, preannuncia in ogni caso asfalto rovente, che diventerà letteralmente infuocato al passaggio delle WRC. Appuntamento il 22-23 giugno alla partenza e all’arrivo di Valdobbiadene.