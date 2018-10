Rally: la coppia trevigiana Trentin-De Marco sogna la vittoria in campionato

Vittoria assoluta e campionato completamente riaperto. E' questo il riassunto del weekend appena trascorso da Mauro Trentin ed Alice De Marco. L'affiatato equipaggio Veneto infatti, lo scorso fine settimana è stato impegnato sugli sterrati Umbri del Rally Nido dell'Aquila, gara valida come quinta prova del Campionato Italiano Rally Terra.

La coppia della MT Racing è stata protagonista di una gara perfetta, culminata con una brillante vittoria assoluta conquistata con la Skoda Fabia R5 della Step Five Motorsport, gommata Pirelli. Trentin, ha fatto capire le proprie intenzioni già nella prima prova speciale di giornata, facendo registrare il miglior tempo e prendendo quindi la leadership provvisoria della gara. Il trevigiano, si è poi difeso bene dagli attacchi dei quotati avversari, ed ha chiuso in prima posizione, precedendo il locale Fanari di un solo decimo. «Ci siamo presentati al Nido dell'Aquila, con l'obbiettivo di vincere per poter riaprire il campionato - commentano Mauro ed Alice - e l'obbiettivo è stato perfettamente raggiunto. Ora occupiamo la prima posizione provvisoria del campionato, ma è ancora tutto aperto. Precediamo il padovano Marchioro di un punto e mezzo, e il sammarinese Ceccoli di tre lunghezze. All'ultima gara tutto può succedere, ma di certo noi non lasceremo nulla al caso e ci proveremmo fino all'ultimo a conquistare questo ambito titolo. Un sentito ringraziamento va a Marco Perniconi della Step Five, che ci fornisce una vettura perfetta, che abbinata alle gomme Pirelli crea un pacchetto davvero competitivo. Un grazie di cuore anche a tutti gli sponsor, senza i quali non saremmo qui a giocarci l'alloro tricolore e a tutti gli amici e tifosi che ci seguono costantemente». Ora qualche settimana di pausa per la coppia trevigiana, che il 24 e 25 novembre sarà chiamata a dare il massimo al Rally Tuscan Rewind, ultimo atto di questo combattuto ed impegnativo campionato.