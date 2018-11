Rally: i trevigiani Mauro Trentin e Alice De Marco sono campioni d'Italia

Sono ancora una volta Mauro Trentin ed Alice De Marco a scrivere il proprio nome sull'albo d’oro del Campionato Italiano Rally Terra. Questo week-end, sulle impegnative strade sterrate del Tuscan Rally, l’affiatata coppia della MT Racing, grazie ad una condotta di gara perfetta, ha colto un’altra vittoria assoluta che gli ha permesso di conquistare l’ambito titolo tricolore.

Dopo le vittorie del 2008, 2012, 2015 questa è ben la quarta volta che Trentin conquista l’alloro tricolore riservato alle gare su fondo sterrato.

Stagione da incorniciare per i trevigiani, che in cinque gare hanno centrato ben due vittorie assolute, un secondo posto e due terzi posti, portando in gara la sempre perfetta Skoda Fabia R5 della Step Five di Roma. «Ci siamo presentati all’ultimo appuntamento con il campionato apertissimo – commentano soddisfatti Mauro ed Alice – ed eravamo in tre equipaggi a poter ambire al titolo. Non abbiamo sbagliato nulla, e abbiamo mantenuto la concentrazione fino al palco d’arrivo, dove abbiamo potuto festeggiare uno dei tricolori più combattuti degli ultimi anni. Ad inizio stagione, siamo partiti quasi per scherzo, saltando la prima gara, e presentandoci al via con una vettura tutta nuova per noi. E’ andato tutto per il verso giusto e gara dopo gara abbiamo aumentato il feeling con la Skoda Fabia cogliendo due primi posti nelle ultime due gare disputate. Un ringraziamento particolare va sicuramente alla squadra che ci ha messo a disposizione una vettura perfetta, alla Pirelli che ci ha fornito delle gomme eccellenti per tutti i tipi di sterrato, a tutti i tifosi che ci seguono sempre anche in campo gara e a tutti gli sponsor, senza i quali non sarebbe possibile tutto ciò». Dopo i meritatissimi festeggiamenti, la stagione sportiva di Trentin non è però finita. Il 15 e 16 dicembre è in programma la gara di casa, il Prealpi Master Show, dove il trevigiano cercherà di scrivere per la sesta volta il proprio nome sull'albo d’oro.

