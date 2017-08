Torna l'appuntamento con il Rally città di Scorzè: Xmotors pronta a dare spettacolo

MONTEBELLUNA È l'evento atteso da tanti per l'intera stagione agonistica, quel rally che in Triveneto è riconosciuto come tra i meglio organizzati, dove si riesce ancora a tenere vivo lo spirito di festa ed aggregazione: il Rally Città di Scorzè.

Sabato 19 e Domenica 20 Agosto la cittadina veneziana, che dà il nome alla manifestazione, tornerà a vestirsi quale patria dei motori ed ecco che la scuderia Xmotors, da sempre fedele a queste speciali, si presenterà ai nastri di partenza con due equipaggi particolarmente motivati a ben figurare di fronte al numeroso pubblico che, di anno in anno, si assiepa lungo le strade arroventate dell'entroterra. Non poteva di certo mancare il presidente del sodalizio trevigiano, Francesco Stefan, che scenderà dalla pedana di partenza con una Ford Fiesta, in versione R5, seguita sul campo dal team RB Motorsport. Per il pilota di Montebelluna, coadiuvato nell'occasione da Manuel Menegon alle note, lo Scorzè può considerarsi un valido alleato, in virtù della vittoria in classe N4 e del sesto posto assoluto colti nella passata edizione alla guida di una Subaru Impreza N14.



“È dal San Martino di Castrozza dello scorso anno che non tocco l'asfalto in gara” – racconta Stefan – “in quanto l'unica trasferta di questo 2017 è stata, per noi, al Valtiberina. Eravamo in gara con la nostra Subaru ma ci siamo dovuti fermare dopo un paio di prove. Avremo un bel po' di ruggine da togliere e sappiamo bene quanto siano insidiose queste speciali. Lo scorso anno, qui a Scorzè, andò decisamente bene per noi con la vittoria di classe e con il sesto assoluto. Quest'anno ci presenteremo al via con la nostra Ford Fiesta, in versione R5. Una macchina dalla quale è molto difficile scendere, una volta che ci è saliti la prima volta. Siamo fiduciosi.” Se tra le vetture da assoluta l'equipaggio griffato Xmotors è nutre ambizioni di prim'ordine non da meno lo è quello iscritto tra le produzione, composto da Ivan Agostinetto e dal coriaceo Roberto Scopel. Per il pilota di Saccol, nel cuore della terra del Cartizze a Valdobbiadene, un compito davvero ostico ovvero quello di difendere il successo siglato da Stefan, ottenuto nella passata edizione alla guida della stessa Subaru Impreza N14, curata in gara dal team Autocar.



“Sono cinque anni filati che sono presente a Scorzè” – racconta Agostinetto – “delle quali la prima, nel 2012, fu nei panni del navigatore. Lo scorso anno chiudemmo secondi dietro a Stefan, con una doppietta Xmotors da incorniciare. Vogliamo a tutti i costi cercare di prolungare la serie positiva qui a Scorzè ed ora che Francesco è passato in R5 dovremo dare il massimo per cercare il successo. Qui ogni errore può costare davvero caro pertanto la concentrazione deve rimanere ai massimi livelli, per tutti e due i giorni di gara. Io e Roberto siamo pronti.” L'appuntamento quindi per la tarda serata di Sabato 19 Agosto con la partenza ufficiale.