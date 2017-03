Treviso Basket beffata nei minuti finali: Ravenna vince al fotofinish 68-61

TREVISO Sconfitta pesante per Treviso che, sognando di guadagnare la vetta del campionato finisce per perdere rovinosamente un fondamentale match in trasferta contro un'indemoniata Ravenna. I trevigiani scendono in campo con Fantinelli, Moretti, Negri, Perry e Ancellotti ma l'avvio non è dei migliori.

Il primo quarto si gioca punto su punto, ma alla fine sono i padroni di casa a prevalere per 14-12. Nel secondo quarto Treviso sale in cattedra e riesce a ribaltare il risultato andando al riposo di metà tempo sul punteggio di 29-33. Il tifo sugli spalti trasforma il campo da gioco in una vera e propria bolgia. Gli animi si scaldano ma Treviso resiste alla pressione psicologica e porta a casa il terzo parziale per 43-50. Sembra fatta ma nel finale arriva l'incredibile reazione dei padroni di casa che con una grandissima prova di carattere vincono il match 68-61 grazie a un'inarrestabile volata nei minuti finali. Treviso si fa così agganciare da Ravenna al secondo posto in classifica, ma almeno non concede agli avversari la differenza canestri tra il match d'andata e quello di ritorno. Fantinelli e Ancelotti i migliori tra i trevigiani.