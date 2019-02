Riparte il campionato della Came Dosson: sfida (im)possibile al Real Rieti

Dopo le fatiche di Coppa della Divisione e la pausa per la Nazionale riprende la volata finale della stagione 2018/2019 per la Came Dosson C5 nel Campionato Italiano Futsal di Serie A.

I biancoblu affronteranno in trasferta, al Palamalfatti di Rieti, la corazzata del Real Rieti C5, attualmente seconda forza della Serie A e candidata senza indugi alla vittoria finale. I reatini sono la formazione più in forma della Serie A, ma affrontano questa sfida in piena emergenza: Festuccia non può contare su Alemao, Jefferson, Micoli, tutti squalificati, mentre Nicolodi è infortunato. Al PalaMalfatti, gli amarantocelesti sfileranno probabilmente davanti ai loro tifosi con la Coppa della Divisione appena conquistata. Osservato speciale Carlos Augusto Kaka', il talentuoso giocatore che ha già scritto la storia del Futsal nostrano, essendo l’unico a potersi vantare di aver fatto della Coppa della Divisione un proprio marchio di fabbrica: vittorie in entrambe le edizioni finora disputate. Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha, che riabbraccia De Matos e “Japa” Vieira, è pienamente consapevole di dover risalire la china dopo quattro sconfitte consecutive. In casa trevigiana comunque, con estrema umiltà, si cerca di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno in quanto tre sconfitte su quattro sono arrivate contro delle autentiche corazzate del campionato: Acqua&Sapone; Pesaro e lo stesso Rieti, soprattutto senza demeritare sul campo. Questo ha sicuramente portato la consapevolezza a tutto l’ambiente Came di potersela giocare sempre e con chiunque. Ci sono quindi ancora tutti gli ingredienti giusti per i nostri ragazzi per continuare a scrivere la storia in questa agguerrita stagione di Serie A. L’appuntamento per i tifosi è dunque fissato per lunedi 11 febbraio alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta Sportitalia canale 60 del digitale terrestre e in streaming su facebook Pmg sport