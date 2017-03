E record mondiale fu! Il trevigiano Daniele Cesconetto ha corso 60 maratone in 60 giorni

SAN VENDEMIANO Incredibile impresa quella portata a termine nella giornata di mercoledì dal noto runner e sportivo trevigiano Daniele Cesconetto, tanto da infrangere un record mondiale che rimarrà nella storia dello sport: 60 maratone in 60 gioni, equivalenti alla distanza dal qui a Lisbona (2.531km), capitale del Portogallo. Una traguardo raggiunto grazie a tanta buona volontà e ad un paio di gambe che mai hanno smesso di correre lungo in tapis-roulant messo a disposizione dalla palestra Joy Club di San Vendemiano in via Italia.

Erano in tantissimi poi mercoledì pomeriggio ad attendere Daniele al "traguardo immaginario" della sfida, tanto che quando si è fermato per l'ultima volta c'è stato un vero boato di gioia, una festa per celebrare una vera e propria impresa. Ancora più da sottolineare è poi il risvolto sociale e benefico di questo progetto, ossia una raccolta fondi per la Via di Natale ONLUS di Aviano (PN) che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 30mila euro. Nello specifico, il record è stato dettagliatamente seguito dal Guinness World Record che lo ha inserito nei suoi annali come "Maggior numero di maratone corse consecutivamente, giorno dopo giorno, su un tapis-roulant", risultato che era già arrivato dopo la 53° maratona. Importante infine, dal punto di vista prettamente sportivo, anche il cronometro: la media di percorrenza delle singole corse si asstesta infatti sulle 4 ore e mezza circa, ben al di sotto del limite delle 7 ore imposto dall'organizzazione mondiale dei record.

