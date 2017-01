La De' Longhi al Palaverde contro la Tezenis per consolidare il primato in classifica

TREVISO Domani alle 20.45 in campo al Palaverde per il recupero della 13° giornata di A2 Girone Est la De' Longhi Treviso Basket e la Tezenis Verona. Treviso attualmente condivide il primo posto in classifica a 24 punti con la Segafredo Bologna, Verona è 11° con 12 punti. Nell'ultimo turno TVB ha battuto in casa Trieste mentre Verona è uscita sconfitta a Roseto per 81-65 con 21 di Frazier e 13 di Robinson.

Gli avversari: la squadra veronese ha da qualche tempo avvicendato il coach, con Dal Monte che ha preso il posto di Frates dopo un brutto avvio di stagione. Tre uomini in doppia cifra media per gli scaligeri, con l'esterno Frazier capace di 16.7 punti e di un gioco di sostanza con il 55% da due e 4 rimbalzi, il play Robinson a 11.5 di media con 3 assist; poi c'e' l'ala Portannese, lo scorso anno a Scafati, giocatore di talento offensivo da 10 punti a gara con 2 assist. Completano il quadro l'esperto capitano Boscagin (9.4 punti), unico reduce del roster della passata stagione, e altri due veterani come i lunghi Pini (ex Avellino) e Brkic (8.4 punti con il 40% da tre), mentre da tenere d'occhio il 2.09 Leo Tote', classe '97.Arbitri: Bartoli, Saraceni e Nuara

Biglietti: si acquistano fino a domani mattina nei punti vendita Wind Sperotto (Treviso, Silea, Conegliano) e Icons Store e on line su www.trevisobasket.it (sezione biglietteria). Domani alle 19.00 apertura dei botteghini al Palaverde per l'acquisto in loco dei biglietti.Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto.

Dichiarazioni coach Stefano Pillastrini: "E' la nostra terza partita in casa di seguito e andremo in campo domani per chiudere bene questa mini serie casalinga. Il rischio dopo aver affrontato e battuto due squadre di altissimo livello come Piacenza e Trieste e' quello di calare un po' la tensione, ma stiamo lavorando bene al completo per restare sul pezzo e scendere in campo anche domani con la giusta carica perchè ogni gara è importante e soprattutto nasconde mille insidie. Verona ha cambiato molto rispetto a inizia stagione con il cambio di allenatore, un nuovo play USA e l'innesto di Brkic, si sta assestando e certamente ha un roster di primo livello che puo' tirare fuori prestazioni importanti. Ci sarà bisogno della massima attenzione e di una bella partita di squadra se vogliamo mantenere imbattuto il nostro palazzetto e continuare il nostro buon periodo."