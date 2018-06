Il "Referee Junior Camp" si sdoppia: a Treviso appuntamento sia a giugno che ad agosto

TREVISO E' tutto pronto per l’edizione 2018 del "Referee Junior Camp", il camp ideato dal settore arbitrale del Comitato Provinciale di Treviso e Fip Veneto, e dedicato al mondo degli arbitri. Quattro giorni di divertimento per conoscere da vicino il ruolo dell'arbitro e provare a innamorarsi di un'attività che nella nostra provincia vanta numeri importanti. Il “Referee Camp” si terrà presso le strutture de “La Ghirada”, con la grande novità di quest’anno della doppia proposta: dal 26 al 29 giugno oppure dal 28 al 31 agosto. Sarà un’esperienza divertente per migliorare le proprie capacità ed accrescere il bagaglio personale nella tecnica arbitrale.

I partecipanti al camp saranno seguiti da istruttori qualificati del Settore Tecnico Arbitrale affrontando, con giochi ed esercizi, gli aspetti più importanti e fondamentali dell’arbitraggio. Nessuno però si dimenticherà che è estate…e quindi non mancheranno divertimento, gioco e allegria! Proprio per questo le lezioni e le attività in palestra verranno alternate a momenti ludici nelle strutture della “casa del CONI” tra cui i campi da pallacanestro, volley, calcetto, ping-pong, oltre che la piscina nelle giornate di sole. Al mattino sono previste lezioni tecniche, per conoscere in maniera più approfondita le tecniche e le ritualità arbitrali. Durante i pomeriggi spazio subito alla pratica: infatti i “fischietti del futuro” potranno cimentarsi arbitrando le gare che si svolgeranno durante il camp.

C’è la possibilità di iscriversi come DAILY CAMPERS oppure come FULL CAMPERS. I primi, pagando la quota di € 60,00, potranno partecipare al camp che inizierà alle 8.30 e terminerà alle 18:00, ed avranno compreso nella quota 4 pranzi, 2 merende al giorno, l’assicurazione, l’utilizzo delle strutture ed un piccolo kit. I Full-Campers invece, pagando la quota di € 190,00, potranno rimanere presso le strutture de “La Ghirada” con sistemazione presso la foresteria per il pernotto ed avranno, oltre a quanto previsto per i Daily-Campers, le 3 cene e le 3 colazioni comprese nel pacchetto. Le iscrizioni sono aperte compilando il modulo al link: https://goo.gl/forms/DqgizaAIMTHewIHn1