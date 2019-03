Undicesima edizione della "marcia delle Tre Fontane" a Resana

Un grande successo di partecipazione, con oltre 1600 iscritti, ha caratterizzato l’undicesima edizione della tradizionale “Marcia delle Tre Fontane” organizzata dal “Resana Marathon Club” in collaborazione con la Pro Loco di Resana e l'Assessorato allo sport del comune. Le condizioni metereologiche favorevoli hanno contribuito all’afflusso di podisti, amanti del cammino a passo libero e praticanti di nordic walking, molti anche dalle province vicine, che hanno percorso i tre tracciati predisposti dagli organizzatori attraverso le campagne di Resana. Particolarmente suggestivo il percorso dei 12,5 km che, con il passaggio lungo in Sentiero degli Ezzelini costeggia il fiume Muson dei Sassi. E’ stata una grande festa anche per i numerosi atleti paralimpici con disabilità intellettiva, delle società ASPEA Padova e OLTRE di Montebelluna che sono stati premiati dalle autorità presenti. L’undicesima edizione è stata dedicata al 4° Trofeo Memorial Fabio Roncato, maratoneta e conosciutissimo medico di base di Castelfranco Veneto scomparso qualche anno fa. Le targhe del memorial Roncato sono state consegnate dai figli Irene e Jacopo, al Gruppo Atletica Vedelago, Gruppo Podistico Godigese, Gruppo Podistico Alpini di Loria, Gruppo Leoni a Km zero, Gruppo Marciatori Castellani, per la promozione della corsa e del podismo nella Castellana.



La classifica dei gruppi:

1. Gruppo Club del Torcio

2. LILT

3. Gruppo Marciatori Biancade

4. AVIS Resana

5. Circolo Noi di Resana

6. GS Marciatori Santa Croce, Bassano del Grappa

7. Marciatori Castellani

8. Gruppo Atletica Vedelago

9. Gruppo podistico Ospedaletto

10. Gruppo podistico Preganziol

11. Gruppo Podistico Due Mulini Sant’Angelo

Impeccabile l’organizzazione, grazie ai volontari che sono stati presenti e vigili ai fini del successo della manifestazione: «Il marathon club Resana è riuscito quest'anno ad organizzare un'edizione record - ha commentato il sindaco Stefano Bosa - una giornata di sport e festa tra il verde del nostro territorio».