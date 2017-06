Dieci anni con la Came Dosson: Riccardo Crescenzo festeggia e rinnova il contratto

CASIER Giornata da ricordare per la Came Dosson C5 che in queste ore ha rinnovato l’accordo con Riccardo Crescenzo. Per il giocatore sarà la stagione numero 10 in maglia bianco celeste. Il rinnovo fa entrare Crescenzo nella storia della società presieduta da Alessandro Zanetti, il primo a raggiungere i 10 anni in bianco celeste. Dal 2008 per lui 2 stagioni in C1, 4 in Serie B, 2 in A2 e ora la sua seconda in Serie A. Dieci anni conditi da 3 promozioni, la vittoria delle Coppa Italia di Serie A2, con ben 227 partite giocate e 93 gol.

Queste le prime parole di Riccardo: “Sono molto felice di aver rinnovato per altre due stagioni, sono bastati pochi minuti per accordarmi con il presidente. Il prossimo sarà il mio decimo anno con la Came e spero possa essere un anno molto importante per tutti noi. Siamo consapevoli di come abbiamo concluso la scorsa stagione e sappiamo da dove dovremo ripartire, la speranza sarà quella di regalare tante gioie ai nostri tanti tifosi." Il commento del presidente: "E' entrato in questa società a 20 anni in C1, in questi 10 anni ha dimostrato di essere un vero esempio per tutti i giovani: con il lavoro, il sacrificio, la voglia di migliorarsi ogni giorno, ha raggiunto sempre gli obbiettivi personali e quelli societari. Son contento di continuare questa esperienza con lui"