Vittorio Veneto e Mareno si "Ri-Danno una mossa", torna l'attività fisica all'aperto

VITTORIO VENETO Sperimentare il pilates, la break dance, lo yoga della risata o i balli latini: sono solo alcune delle possibilità messe a disposizione di tutti coloro che quest’estate vorranno “darsi una mossa”.

Per il terzo anno consecutivo, infatti, il distretto Pieve di Soligo dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, in collaborazione con alcuni Comuni del territorio e diverse associazioni sportive, propone il progetto “Ri-Datti una mossa”. Si tratta di un’iniziativa di promozione dell’attività fisica che rientra nell’ambito delle azioni di "Lasciamo il Segno – la Rete Trevigiana per l’Attività Fisica" e che ha lo scopo di far muovere all’aria aperta le persone anche nel periodo estivo. Le attività si svolgeranno, quest’anno, nei Comuni di Mareno di Piave (Area esterna Palamareno) e Vittorio Veneto (Parco Papadopoli): si inizierà il 12 giugno a Vittorio Veneto e il 19 giugno a Mareno di Piave: con un’unica quota di iscrizione si potranno sperimentare diverse discipline. Tutti i programmi di “Ri-Datti una mossa”, con discipline, orari e altre indicazioni sono consultabili sul sito ufficiale dell'Ulss7.

Un regolare esercizio fisico che aiuti a prevenire le malattie croniche, a proteggere da condizioni disabilitanti, a eliminare i fattori di rischio, è utile a tutte le età. L’attività motoria, assieme a una corretta alimentazione, è fondamentale, oltre che per mantenersi in salute anche per ritardare l’invecchiamento. Sulla base delle ultime indagini nel territorio del Distretto di Pieve di Soligo dell’Azienda ULSS 2, risulta totalmente sedentario il 23,7% della popolazione adulta (18-69 anni), parzialmente attivo il 50,6% e che svolge la quantità di attività fisica raccomandata per mantenersi in buona salute il 25,7%. Gli aspetti positivi di una regolare attività fisica sono molteplici. Tra questi: riduzione del rischio di morte prematura, diminuzione del rischio di morte per infarto o per malattie cardiache, riduzione del rischio, fino al 50%, di sviluppo di malattie cardiache o tumori del colon, riduzione del rischio, fino al 50%, di sviluppo del diabete di tipo 2 e prevenzione o riduzione dell'ipertensione per citarne solo alcuni tra i tanti. Un'iniziativa salutare ed encomiabile per la salute e il benessere di tantissimi trevigiani.