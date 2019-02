Un argento europeo, 5 titoli nazionali e altre 4 medaglie tricolori per le società Silca nel 2018

Due team, un’azienda main sponsor, numeri importanti ma soprattutto persone, atleti e volontari, dirigenti e allenatori. L’annata 2018 di Atletica Silca Conegliano e Silca Ultralite Vittorio Veneto sarà ricordata non solo per i successi agonistici ed organizzativi ma anche per le forti relazioni di collaborazione, amicizia e condivisione alla base di due sodalizi che raggiungono quest’anno 40 anni di attività nell’atletica e 28 nel triathlon.

Mercoledì sera, nella sede di Vittorio Veneto di Silca S.p.A., da sempre sponsor delle due società, l’incontro con le aziende partner. Ad accogliere atleti, aziende co-sponsor e dirigenza dei due club sportivi Pietro Barteselli, Amministratore Delegato di Silca S.p.A. e Stefano Zocca, COO della Divisione Key & Wall Solutions di dormakaba (multinazionale svizzera di cui Silca S.p.A fa parte). Una realtà senza paragoni nel territorio e nei mondi dell’atletica e del triathlon che ha reso possibili risultati inimmaginabili grazie a volontà, concretezza e senso della squadra, non solo in campo ma anche fra aziende. “Siamo interessati a partecipare al territorio in modo fattivo, operando a favore dei giovani talenti e seguendo da vicino la loro crescita - commenta Barteselli - anno dopo anno non abbiamo mai fatto mancare un contributo importante, necessario alle tantissime attività che i team si impegnano a portare avanti con impegno ammirevole. La serietà ed il successo di questa iniziativa ci hanno permesso negli anni di essere supportati in questa avventura anche da molte altre aziende di eccellenza del territorio in un “fare squadra” istintivo e vincente che ogni anno permette alle società di crescere in risultati e qualità”.

A livello agonistico, il 2018 ha portato in casa Silca, un argento europeo (quello conquistato da Filippo Pradella nel cross triathlon, categoria Junior), cinque medaglie d’oro nazionali (tre con Catalin Tecuceanu, vincitore dei titoli rumeni juniores negli 800, indoor, e nei 1500 indoor e outdoor, una con Pradella ai tricolori di cross triathlon junior e una nella crono a squadre maschile under 23 con Federico Spinazzè, Federico Pagotto e Pradella), cinque d’argento (quattro con Irene Vian negli 800 e nei 1500 indoor e outdoor under 23 e con la staffetta Youth femminile nella crono a squadre di triathlon) e sei di bronzo (con, oltre a Pradella e Tecuceanu, Virginia Scardanzan nell’asta under 23 e Andrea Mason nel duathlon junior).

Risultati che funzionano da positivo incentivo per gli oltre 200 tesserati, tra atletica e multidisciplina: dall’impegno dei più grandi, che hanno sempre portato avanti l’allenamento sportivo e l’attività scolastica con buoni voti, arriva ai più piccoli la spinta a dare il meglio di sé su tutti i fronti. “La mia collaborazione professionale con Silca – commenta Stefano Zocca, COO della Divisione Key & Wall Solutions di dormakaba – mi ha saputo legare a questi luoghi anche attraverso il grande lavoro delle sue società sportive. Ho deciso da subito di sostenere l’impegno a favore dei più giovani sperando di contribuire in questo modo in senso ancora più ampio al benessere non solo economico ma anche di valori di questo territorio”.

Non da meno l’impegno organizzativo che ha visto le due società sportive Silca alla regia di 18 eventi organizzati e co-organizzati nel 2018, con oltre 22.000 partecipanti. Senza poi considerare gli oltre 2500 studenti che sono passati allo stadio comunale Soldan di Conegliano per le varie fasi dei giochi sportivi studenteschi. “Accanto ai risultati agonistici di valore, ai quali aggiungerne molti altri a livello regionale e provinciale – affermano i due presidenti di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin e di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti - vorremmo fare un ringraziamento speciale ai nostri volontari, persone che si dedicano anima e corpo al divertimento e alla sicurezza degli atleti. Nel corso del 2018 ne sono scesi in campo 2.450 per 24.500 ore di servizio. Una vera e propria risorsa: se volessimo dare un valore simbolico di euro per ogni ora di lavoro di volontariato prestato l’importanza anche economica del loro intervento sarebbe anche economicamente di prima grandezza. In pratica, i volontari Silca sono lo sponsor più importante che, assieme a tutti i nostri partner, ci aiutano a fare sport, un valore fondamentale che supera risultati e le manifestazioni per contribuire in maniera fondamentale alla crescita dei nostri giovani”.

