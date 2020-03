Emergenza Coronavirus, la Serie A rinvia tutte le gare in programma domenica 8 marzo

In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus e conseguente provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province, la Lega Basket, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata di ritorno in programma domenica 8 marzo. Per questo motivo il Treviso Basket, impeganto domenica in una trasferta a porte chiuse a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto alle 17.30, già nella serata di sabato era rientrato nella Marca per velocizzare le tempistiche. Nel frattempo, la De’Longhi ha anche comunicato che, a seguito delle disposizioni del Governo e della FIP che hanno condotto alla disputa di De’Longhi Treviso Basket – Virtus Segafredo Bologna a porte chiuse, verrà effettuato il rimborso dei tagliandi con le seguenti modalità:

– per i biglietti acquistati presso i centri Wind Sperotto e Zanatta Elettrodomestici, il rimborso verrà effettuato negli stessi punti vendita restituendo i ticket in originale, dal 9 al 13 marzo 2020 negli orari di apertura dei negozi.

– coloro che hanno acquistato i tagliandi tramite I Fioi Dea Sud, dovranno contattare telefonicamente il loro responsabile al numero: 320 1987383 (dalle ore 13:00 di venerdì 6 marzo, alle ore 12:00 di domenica 8 marzo) che provvederà a comunicare le modalità di restituzione.